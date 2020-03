Essen: Ungewöhnliches Kunstwerk schmückt Kirche St. Suitbert

Essen-Überruhr. Desinfektionsmittel statt Weihwasser: Moderne Kunst in der Kirche wird in der katholischen Gemeinde St. Suitbert gezeigt – Corona thematisiert.

Über das „Wort zum Sonntag“ ist Thomas Klegin (58) auf die denkmalgeschützte Kirche St. Suitbert an der Klapperstraße aufmerksam geworden. Der Künstler verfolgte mit Interesse eine TV-Predigt von Pfarrer Gereon Alter. „Es ging darin um Kunst in der Kirche, also genau mein Thema“, erzählt er. Kurz darauf hat er Kontakt mit dem katholischen Geistlichen aufgenommen, der die Großpfarrei St. Josef-Essen-Ruhrhalbinsel leitet. Das Ergebnis ist nun im Gotteshaus zu bewundern.

Die Kunstinstallation dient auch dazu, Spenden zu sammeln: Alfred Zinke (li., Gemeindemitglied und ehrenamtlicher Küster) und Pfarrer Gereon Alter. Foto: Vladimir Wegener / FUNKE Foto Services

Stolze 4,50 Meter ragt der Kollektor rechts neben dem Altar in der Kirche St. Suitbert in die Höhe. Gar 7,50 Meter beträgt sein Durchmesser. Seine 24 langen Stahlarme streckt er weit aus, um bis Mitte Mai im Gotteshaus um Almosen zu bitten. Die ebenso ungewöhnliche wie faszinierende Arbeit des in Schwerte lebenden Design-Professors an der Hochschule Krefeld wurde jetzt bei der Vernissage in der Kirche öffentlich vorgestellt.

Jeder hatte eine Reihe für sich

Trotz Corona-Krise hatten sich etwa 30 Gäste dazu eingefunden. Platz gab es genug. „Im Grunde hatte jeder eine Reihe ganz für sich“, so Prof. Klegin. Seit über 30 Jahren stellt der in Bochum geborene Künstler und Design-Dozent auch eigene Werke aus. Aber unter solchen Umständen habe er noch nie gearbeitet. Statt Weihwasser am Eingang stand Desinfektionsmittel bereit. Bereits am Freitag, 13. März, hatte die zur Großpfarrei St. Josef-Essen-Ruhrhalbinsel gehörende Gemeinde Maßnahmen zur Gesundheitsvorsorge beschlossen, was allgemein begrüßt wurde.

Essen Öffnungszeiten der Kirche St. Suitbert Das ursprünglich geplante Begleitprogramm für Kinder war kurzfristig abgesagt worden. Das Kunstobjekt kann bis zum Ende der Ausstellung am 17. Mai jeden Dienstag von 16 bis 19 Uhr in der Kirche an der Klapperstraße 70 betrachtet werden. Am Mittwoch, 6. Mai, um 19 Uhr, findet ein Werkvortrag und Künstlergespräch statt. Die Finissage ist für Sonntag, 17. Mai, um 12.30 Uhr angesetzt. Sie folgt auf den Gottesdienst mit dem Chor „Suitbertians & Friends“. „Auch zum Beten wollen wir St. Suitbert weiter offenhalten“, betont Pfarrer Alter. Nähere Infos zu Veranstaltungen in der Gemeinde unter Telefon 480427 oder per Mail info@st-josef-ruhrhalbinsel.de.

Kunst und Krise, so der Münsteraner Kunstkritiker und Pädagoge Jens Bülskemper, in einer beindruckenden Eröffnungsrede, würden sich in ihrem Wesen ähneln. „Plötzlich kann zum Ass werden, was vorher eine Niete war; ein Gewinn, was sich zunächst als Verlust darstellt.“ Die Gemeinde St. Suitbert und vor allem der Förderverein fühlen sich schon jetzt bereichert von der positiven Ausstrahlung des Kunstwerkes. Und thematisch passe es bestens in die Fastenzeit. Wer bewusst auf etwas verzichten und dafür anderen etwas zukommen möchte, werde vom „Kollektor“ zum Spenden eingeladen, betonte Gastgeber Pfarrer Gereon Alter.

In den Spiegeln finden sich Betrachter wieder

Die Kirche St. Suitbert befindet sich in Essen-Überruhr an der Klapperstraße. Foto: Vladimir Wegener / FUNKE Foto Services

In mehrfacher Hinsicht scheint das imposante Stahlgebilde mit Elementen aus Kunststoff seiner Zeit voraus. Geschaffen hat es Thomas Klegin 2017 für ein Gotteshaus in Franken. Das Motto lautete „Kirche trifft Kunst - Kunst trifft Kirche.“ Bis Pfingsten 2019 stand der Kollektor ein ganzes Jahr in der Bochumer Lutherkirche und brachte der Gemeinde-Jugend am Stadtpark knapp 4000 Euro, einen wahren Geldsegen. „Den jeweiligen Zweck der Sammlung dürfen die Gemeinden selbst bestimmen“, sagt Prof. Klegin. Auch wenn ihm vor allem die Jugend am Herzen liege.

In St. Suitbert kann sich keiner dem Kollektor entziehen. Im Kunstwerk hängen eine Reihe Spiegel, in denen sich die Betrachter wiederfinden können. Zentrales Element ist eine feuerfeste, transparente Acrylglassäule mit 40 Einwurfschlitzen für Münzen. Neu in Überruhr ist der lilafarbene Gummihandschuh an einem Selfiestick. Dies sei ein Hinweis auf die momentanen Corona-Schutzmaßnahmen, so der Künstler. „Bei der Befestigung haben sich der Mittel- und Ringfinger nach innen eingeklappt.“ Damit zeige der Handschuh eine deutliche Botschaft. „In der internationalen Fingersprache steht dieses Zeichen für die Liebe.“

Kirche war einst wichtiger Auftraggeber für Künstler

Dass ganz oben auf der Skulptur eine schwarze Urne thront, die daran erinnern mag, dass das Leben begrenzt ist, stört da nicht weiter. „Denn sie war von Anfang an Teil des Kollektors“, sagt Klegin. 2017 ausgedacht als Hinweis auf das Kolumbarium, einen Aufbewahrungsort für Urnen nach Feuerbestattungen, das am ersten Ausstellungsort in Schwabach in Franken geplant war.

Mit dem „Kollektor“ habe er keine Reliquie anfertigen wollen, sondern ein Objekt, das den Menschen im öffentlichen Raum begegnet. „Früher waren die Kirchen wichtige Auftraggeber für Künstler. Und wie steht es heute damit?“, will er offen fragen. Rund um Kollekten, Spenden, Almosen und Ablasshandel finden sich eine Reihe spannender Themen im Bereich Kunst und Kirche.

Zu Klingelbeuteln umgebaute Apfelpflücker

Bei einem Gottesdienst haben die Kirchenbesucher, darunter auch zahlreiche Kinder, das Kunstwerk bereits bewundert. Foto: Bild / Norbert Janz

In gewissem Maße sei das Werk auch „Gebrauchskunst“. Es lässt sich auch in Gottesdienste einbinden, wie mehrfach an verschiedenen Standorten erprobt. „Man kann immer wieder neue Dinge anschaulich an den Stangen befestigen“. Und die zwölf zu Klingelbeuteln umgebauten Apfelpflücker mit drei Meter-Alustangen in Goldoptik dienen zum Geldsammeln in den Bankreihen. Selbst in Zeiten von Corona wird hier der gebotene zwischenmenschliche Abstand bestens eingehalten.

Der Kollektor soll nach der Schau in St. Suitbert weiterreisen und an einem neuen Ort die Menschen verbinden. Wo er dann stehen soll, weiß Klegin noch nicht. Vielleicht kommt er in eine Duisburger Kirche. Gebraucht wird die Skulptur an vielen Orten, denn sie regt zum Nachdenken an und ermuntert zum Spenden und Teilen. „Sie ruft zur Solidarität auf“, fasst Klegin seine Intentionen zusammen. Den Transport des 450 Kilo schweren Objekts übernimmt er selbst. Beim zweitägigen Aufbau hat er einen Helfer.