In diesem Seniorenstift an der Dahlhauser Straße lebte Rita V. Sie verschwand am 5. Januar.

Essen. Einen Monat nach ihrem Verschwinden ist die Vermisste Rita V. aus Essen-Horst tot in einem Wald aufgefunden worden. Polizei: Kein Verbrechen.

Essen: Vermisste Rita V. nach einem Monat tot aufgefunden

Mehr als einen Monat nach ihrem Verschwinden ist die Vermisste Rita V. (73) jetzt tot aufgefunden worden. Am Donnerstagnachmittag entdeckte ein Passant in einem Waldstück an der Ruhr einen leblosen Körper. Dabei handelt es sich um die Leiche von Rita V., die in einem Altenheim in Horst gelebt hatte und als orientierungslos beschrieben wurde. Die Polizei hatte mehrfach und aufwändig nach Rita V. gesucht – unter anderem mit Hubschraubern und Hunden.

Die Polizei schließt ein so genanntes Fremdverschulden aus, geht also nicht von einem Verbrechen aus.