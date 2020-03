Essen: Warum Polizisten schlafendes Kind (1) aus ICE holten

Dramatischer Einsatz der Bundespolizei in Essen: Beamten holten ein schlafendes, ein Jahr altes Mädchen aus einem ICE. Es war mutterseelenallein im Zug. Die Mutter hatten den Kinderwagen in Düsseldorf in den Zug geschoben, es aber selbst nicht mehr in ICE geschafft.

Essen. Eine Mutter schiebt in Düsseldorf den Kinderwagen in einen ICE, schafft es aber selbst nicht mehr in den Zug. Wie ihr Mädchen gerettet wurde.

Solche dramatischen Einsätze hat die Bundespolizei Essen nicht alle Tage. In der vergangenen Nacht (12. März) mussten die Beamten ein ein Jahr altes Kind in Gewahrsam nehmen. Der Grund: Die Mutter hatte den Kinderwagen mit dem Mädchen in Düsseldorf um 23.45 Uhr in den ICE geschoben, es aber selbst vor Abfahrt nicht mehr in den Zug geschafft. Das Kind drin, sie draußen und der Zug fährt ab – eine Horrorvorstellung für jede Mutter.

Sie informierte sofort das Bahnpersonal in Düsseldorf, das rasch reagierte und die Bundespolizei in Essen, dem nächsten Haltepunkt, anrief. Gleichzeitig wurde der ICE-Zugbegleiter der Deutschen Bahn darüber informiert, dass sich in seinem Zug nach Berlin ein Mädchen – buchstäblich mutterseelenallein – befindet.

Polizisten in Essen bot sich ein anrührendes Bild: Mädchen lag schlafend im Kinderwagen

Als der Zug 30 Minuten später, um 0.13 Uhr in Essen stoppte, standen die Bundespolizisten schon am richtigen Gleis. Dort bot sich ihnen ein anrührendes Bild: Denn das kleine Mädchen hatte von der Aufregung um seine Person offenbar gar nichts mitbekommen. Es lag schlafend in seinem Kinderwagen und wurde den Polizisten vom Zugbegleiter übergeben.

„Gemeinsam ging es zur Wache, wo ein ruhiger Platz für das einjährige Kind gesucht wurde, denn geweckt werden sollte es auf keinen Fall“, heißt es in der Pressemitteilung der Bundespolizei. Zwischenzeitlich habe die Mutter Kontakt mit der DB und Bundespolizei aufgenommen und sich sofort auf den Weg nach Essen gemacht. Schon wenig später, um 0.50 Uhr, konnte die überglückliche Berlinerin ihr kleines, von den Bundespolizisten gut behütetes, Mädchen glücklich „in die Arme schließen“.