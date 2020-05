Essen: Wassersportler am Baldeneysee sind erleichtert

Essen Die Stadt hat die wegen Corona verhängten Beschränkungen für die Vereine am Baldeneysee in Essen bereits gelockert.

Aufatmen bei Essens Wassersportlern: Sie dürfen auf dem Baldeneysee wieder in die Boote steigen und die Segel setzen. "Herr Laschet hat es letztendlich geschafft", sagte Hans-Walter Fink. Womit der Sprecher der Interessengemeinschaft Baldeney, auf die Lockerungen der Corona-Beschränkungen anspielte, für die sich der NRW-Ministerpräsident öffentlich stark gemacht hatte.

Schon am Mittwoch setzte die Stadt um, was das Land per Rechtsverordnung möglich gemacht hat. Dass es so schnell gehen würde, damit auch die IG Baldeney nicht gerechnet, wie Hans-Walter Fink einräumte.

Das Betreten von Clubanlagen und Stegen war verboten

Ob der einsame Segler, der am Nachmittag noch einsam auf dem See seine Runden drehte, davon Wind bekommen hatte, sei dahingestellt. Das Zuwasserlassen kleinerer Boote war bislang schon erlaubt. Nur durften Stege und Vereinsanlagen nicht betreten werden, was es den Allermeisten unmöglich machte, ihren Sport auch auszuüben.

Nun stehen die Anlagen den Sportlern wieder offen. Die Interessengemeinschaft hatte Vorarbeit geleistet, indem sie dafür ein Konzept erstellte, das nun zum Tragen kommt. Der Zugang zu Vereinsgeländen bleibt Mitgliedern vorbehalten, Abstands- und Hygieneregeln sind einzuhalten. Auch auf den Booten. Trainingsfahrten sind erlaubt, Wettkämpfe vorerst nicht.

Ab 11. Mai sollen auch Gastronomiebetriebe wieder öffnen dürfen

Das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen hatte jüngst die Klage eines Seglers, der Zugang zu seinem Boot auf dem Rechtsweg erzwingen wollte, zurückgewiesen. Auch weil es ein entsprechendes Konzept vermisste.

Mit dem, was nun erlaubt ist, könnten die Wassersportler für den Anfang leben, sagt Hans-Walter Fink. Ab dem 11. Mai sollen auch die Gastronomiebetriebe, die es in einigen der Clubs am See gibt, wieder öffnen dürfen. Gastronomische Bereiche sind dann klar abzugrenzen vom Rest des Clubgeländes, auf dem sich auch Vereinsmitglieder nicht länger aufhalten dürfen. Betreten dürfen sie es nur, um zu ihren Booten zu gelangen. Und doch wird auch dies ein weiterer Schritt in Richtung Normalität.