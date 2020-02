Essen: Wenn am Steeler Gymnasium nachts gelesen wird

Sie haben ihre Klassenräume geschmückt, sich verkleidet und die Schule zu einem riesigen Leseraum gemacht: Mit seiner Lesenacht hat das Steeler Carl-Humann-Gymnasium nicht nur Geld für digitale Medien gesammelt – sondern auch die Gemeinschaft gestärkt.

Mit dem Geld sollen unter anderem 30 Tablets für den Unterricht und die Klassenbibliotheken angeschafft werden. Die Idee zur Lesenacht kam von Schulleiter Thomas Reuter (51), der diese bereits an seiner ehemaligen Schule in Meerbusch umgesetzt hat. In Steele galt es zunächst, die beiden Standorte der Schule zu bespielen. Eine Herausforderung für Organisatoren und Mitwirkende, immerhin haben sich an der Aktion etwa 28 Kurse und Klassen beteiligt.

Schüler und Eltern hören während der Lesenacht im Carl-Humann-Gymnasium beim Vorlesen aus dem Buch Herr der Ringe zu. Foto: Kerstin Kokoska / FUNKE Foto Services

Gäste zwischen Standorten begleitet

So haben etwa Schüler der 6b aus dem Buch Harry Potter vorgelesen, während die 9a sich die Biografie von „Montana Black: Vom Junkie zum Youtuber“ vorgenommen hatte. Ein Quiz rund um Künstler, Philosophen, Prominente und das Gymnasium selbst hatten die Mitglieder der Schülervertretung vorbereitet. Sie haben die Gäste auch auf dem Weg zwischen den beiden Standorten begleitet - und zwar in Kostümen.

Die Klassen und Kurse haben ihre Räume je nach Buchauswahl dekoriert und mit „Leseausweisen“ nach Sponsoren gesucht, die so fürs Vorlesen bezahlt haben. Stärken konnten sich Vorleser und Gäste am Fingerfood-Büfett, das Eltern zubereitet haben.

Schule sei eben auch ein wichtiger und prägender sozialer Ort

Die Gründe für die Lesenacht erklärt der Schulleiter: „Zum einen sind solche Ereignisse immens wichtig für eine Schulgemeinde. Es muss immer wieder Gelegenheiten geben, an denen Schüler, Eltern und Lehrer zwanglos zusammen kommen können, denn in der Schule geht es nicht nur um Noten und Bildung.“ Schule sei eben auch ein wichtiger und prägender sozialer Ort. Ereignisse wie die Lesenacht stifteten Identität.

Deniz liest aus Tolkiens Herr der Ringe vor und sammelt so Spenden von den Zuhörern. Dazu sitzt der Zwölfjährige auf einem glänzendem Thron. Foto: Kerstin Kokoska / FUNKE Foto Services

Die war bereits beim Aufbau am Nachmittag zu spüren. „Ein anderer Grund ist, dass wir auf eine schöne und kreative Weise Geld einnehmen wollten, um in die Schule zu investieren“, sagt Reuter. In den Vorjahren habe die Schule mit Hilfe des Fördervereins und des Ehemaligenvereins viel Geld in die Digitalisierung gesteckt, in diese wolle man nun weiter investieren.

Für alle ein rundum gelungener Abend

Der Schulleiter selber hatte mit seinem Deutsch-Leistungskurs einen eigenen Raum. „Wir haben uns „Geschichten aus 1001 Nacht“ in einer Neuübersetzung vorgenommen“, erklärt er. Überrascht war er, wie selbstständig die Gruppe sich organisiert und den Raum geschmückt hat.

„Von den Eltern kam sehr viel positive Rückmeldung“, sagt der Schulleiter. Für alle sei es ein rundum gelungener Abend gewesen. „Es wird unmittelbar klar, wie wichtig es ist, einmal in so einer Form zusammen zu kommen. „Ein großes Kompliment gibt es für das Organisationsteam Sandra Paß und Kristin Prittig“, lobt Thomas Reuter die beiden Lehrerinnen.

Schönster Raum wird prämiert, den wählten Besucher

Die Summe der Aktion muss noch ausgezählt werden. Zudem wird noch der schönste Raum prämiert, den konnten Besucher über einen QR-Code per Smartphone wählen. Fest steht jetzt schon für alle Beteiligten, dass die Lesenacht unvergessen bleibt – Wiederholung nicht ausgeschlossen.