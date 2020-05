Essen: Werdener erweckt alten Tanzsaal zu neuem Leben

Jahrzehntelang befand sich der einstige Tanzsaal der Werdener Gaststätte Lindenhof in einem Dornröschenschlaf – bis der gebürtige Werdener Jürgen Zurheide das verstaubte und verkommene Gebäude, Teil des väterlichen Erbes, wachküsste. Wo sich bis Anfang der 1950er Jahre die Werdener Bürger zu flotter Musik drehten, später dann Möbel gestapelt wurden, ist nun modernes Wohnen im alten Gewand möglich.

Vielleicht wird sich der ein oder andere ältere Werdener noch an die Traditionsgaststätte Lindenhof erinnern: Direkt an der Ruhrtalstraße gelegen, wurde hier ab 1899 frisches Bier gezapft, wurde gefeiert, gekegelt und getanzt. Dafür wurde direkt hinter dem mehrstöckigen Gründerzeithaus, in dessen Erdgeschoss die Kneipe war, ein Saal erbaut, der die stolzen Maße von 25 mal 11 Metern besaß. Groß genug also für eine Kapelle und eine schöne Tanzfläche. Doch nach einem halben Jahrhundert war damit Schluss – in den Wirtschaftswunderjahren zählten wohl andere Freizeitmöglichkeiten.

Aus dem ehemaligen Tanzsaal wurde bis in die 1980er Jahre Möbel Zurheide

„Ich kann mich auf jeden Fall nicht mehr an die Nutzung des Saals zum Schwofen erinnern“, sagt Jürgen Zurheide. Der 65-jährige Journalist ist hier zwar groß geworden, doch im Lindenhof wurde da schon länger nicht mehr getanzt. Sein Großvater hatte das ganze Gebäudeensemble 1930 gekauft, „mein Vater hat dann in dem einstigen Saal ab den 1950er Jahren ein Möbelgeschäft geführt“.

Dafür wurde der einst schöne Saal unterteilt, wurden Decken eingezogen, verschwanden die großen bogenförmigen Fenster. Eine schmucklose Betonrampe führte nun zum Eingang, damit die Möbel ohne große Mühe in die Räume transportiert werden konnten. Vom einstigen Tanzsaal blieb eigentlich nichts mehr übrig.

So sah die Gaststätte Lindenhof an der Ruhrtalstraße 20 im Jahr 1910 aus. Im Hintergrund erkennt man den imposanten Tanzsaal mit der schönen Fensterfront. Foto: Repro: Christof Köpsel / FUNKE Foto Services

30 Jahre lang stand das Gebäude leer

Als der Vater das Geschäft „Möbel Zurheide“ Ende der 1980er Jahre aufgab, da wurde es still in dem Gebäude. Eine weitere Nutzungsmöglichkeit ergab sich nicht mehr. Bis sich Jürgen Zurheide und sein Bruder vor anderthalb Jahren entschlossen, dem einstigen Tanzsaal in Essen-Werden neues Leben einzuhauchen.

„Wir hätten auch der Einfachheit halber das ganze Gebäude abreißen können. Es steht ja nicht unter Denkmalschutz. Doch dann hatten wir beim Betrachten einer alten Fotografie die Idee, das Haus im alten Stil wieder herzurichten“, sagt Zurheide und zeigt ein Schwarz-Weiß-Foto, das seine Mutter, die im Vorderhaus wohnt, all die Jahre aufbewahrt hat.

Vier moderne Wohnungen sind dort entstanden

Darauf sieht man das ganze Ensemble des ehemaligen Lindenhofs – die Gaststätte gab es übrigens noch bis Mitte der 1980er Jahre. Im Hintergrund des Fotos, das auf 1910 datiert ist, kann man den Tanzsaal gut erkennen. Besonders die großzügige Fensterfront des alten Gebäudes habe ihm gut gefallen, sagt Zurheide, der beim Ausräumen des Gebäudes sogar noch jede Menge alter Möbel gefunden hat.

Und dann hat er seinen ehrgeizigen Plan umgesetzt: Wo einst getanzt wurde, wird jetzt gewohnt. Vier moderne zwischen 90 und 170 Quadratmeter große Wohnungen, teilweise über zwei Etagen, sind so entstanden. Zurheides persönliches Highlight ist jedoch die gelungene Wiederherstellung der alten Fassade mit den hohen bogenförmigen Fenstern, „alleine das hat den ganzen Einsatz gelohnt“.