Essen: Wie sich der Frohnhauser Einzelhandel entwickelt

Wo früher eine Filiale der Drogeriekette Schlecker Seife, Waschpulver und Windeln verkaufte und danach lange Leerstand herrschte, eröffnet die Essener Bäckereikette Peter bald eine neue Filiale. Das Besondere: Sie wird einen Cafébereich bieten. Und es gibt weitere Pläne.

Denn neben einem deutlich größeren Thekenbereich in dem neuen Ladenlokal an der Frohnhauser Straße 419, das voraussichtlich Mitte April eröffnet wird, sollen Kunden in dem angeschlossenen Café auch Teilchen, Snacks und Kaffeespezialitäten gleich vor Ort genießen können. Der kleinere Standort der Bäckerei an der Frohnhauser Straße 418 wird im Gegenzug geschlossen.

Die neue Filiale bietet viel mehr Platz und größeres Angebot

Die neue, rund 120 Quadratmeter große Filiale an der Ecke Hamburger Straße, am Stadtrand von Frohnhausen, soll zum Aufenthalt einladen: Verschiedene Backwaren, frische Kaffeespezialitäten aus der hauseigenen Rösterei des Essener Bäckers und andere Getränke können dort an Tischen verzehrt werden. „Die individuell gestaltete Gastro-Ecke wird etwa 28 Sitzplätze bieten, und auch ein Sofa soll aufgestellt werden“, sagt Geschäftsführer Klaus Peter zu den Plänen. Der Bäckermeister aus dem Essener Familienunternehmen hofft, das Ladengeschäft gegenüber des alten Standortes Mitte April eröffnen zu können. Noch sei der aufwändige Umbau in vollem Gange.

Das bisherige Ladengeschäft der Bäckerei Peter in Frohnhausen an der Frohnhauser Straße 418 soll schließen, sobald das neue den Verkauf aufnimmt. Foto: Klaus Micke / FUNKE Foto Services

Zunächst wolle man die neue Filiale täglich von sechs bis 18 Uhr offenhalten. Sonntags werden wir von acht bis elf Uhr frische Waren anbieten“, so Klaus Peter. Sollte sich herausstellen, dass die Frohnhauser sonntags gern länger das Café nutzen möchten, könne man das zeitliche Angebot erweitern.

Die IG Frohnhausen begrüßt den Umzug

Mit dem kleinen Café wird eine eher ruhige Ecke im Stadtteil belebt. „Wir befürworten diese neue Filiale sehr“, unterstreicht Frank Walterschen aus dem Beirat der Interessengemeinschaft Frohnhausen. Nach dem Ende der Drogeriekette Schlecker habe das Ladenlokal lange leergestanden. Dass nun ein Bäcker das Nahversorgungsangebot in einem Bereich mit wenig Einzelhandel erweitere, freut den lokalen Geschäftsleuteverbund sehr.

„Shoppen & Schönes“ soll es auch wieder geben

Bei der IG Frohnhausen bereitet man sich auf die Aktionen im Frühjahr und Sommer vor. Bleibt alles wie geplant, soll am Sonntag, 10. Mai, von 11 bis 18 Uhr wieder das Maifest an der Gervinusstraße ausgerichtet werden. Familien und Kinder dürfen sich auf ein buntes Programm mit Ständen und Hüpfburg freuen. Auch der Schulhof der Gervinusschule soll am Muttertag mitgenutzt werden.

Essen Sparkassen-Geldautomat während des Umbaus gesperrt Wegen der Umbauarbeiten im Nachbargebäude wird der Geldautomat der Sparkasse an der Frohnhauser Straße 419 voraussichtlich bis Ende März nicht wie gewohnt funktionieren. Das teilte die Sparkasse Essen im Zuge der bevorstehenden Neueröffnung der Bäckerei-Filiale mit. Die Geräte sollen sehr sensibel auf Erschütterunge n reagieren, begründete das Geldinstitut diese Entscheidung. Bis zum Ende der Bauarbeiten sollen Sparkassenkunden die Geldautomaten am Gervinusplatz oder am Fliegenbusch benutzten.

„Für die große Tombola können noch Preise gestiftet werden“, erinnert Walterschen an eine alte Tradition. Und auch auf eine neue Auflage von „Shoppen & Schönes“ können sich die Frohnhauser freuen. Ellen Schröder vom Reisebüro möchte dazu wieder mit dem Mehrgenerationenhaus an der Kerkhoffstraße 22b kooperieren. Ende des Jahres soll schließlich wieder der Nikolausmarkt stattfinden.

IG würde Handarbeits- oder Schuhladen im Quartier begrüßen

Was die Vielfalt im Frohnhauser Einzelhandel betrifft, hätte der Geschäftsmann, der an der Frohnhauser Straße 235, Bürobedarf und Schulmaterial anbietet, einige Wünsche. „Attraktiv im Stadtteil wären ein Haushaltwarengeschäft, ein Handarbeits- und Schuhladen, aber auch eine Herrenmodeboutique. Das würde das ansonsten gute Angebot im Quartier bereichern.“ Apropos Schuhe: Wo eine Deichmann-Filiale war, soll demnächst das Bekleidungsgeschäft Takko Fashion in der Berliner Straße 97 einziehen.

Seit den außerordentlichen Vorstandswahlen Anfang des Jahres leitet der örtliche Gas- und Wasserinstallateur Björn Föhse als Vorsitzender die Geschicke der Einzelhändler. Föhse und der elterliche Betrieb sind eng mit dem Quartier verbunden. Bislang war er als Kassierer der IG. Seinen Posten hat Stefan Heindl übernommen, bisher als Beisitzer im Team war. Neu dabei ist Olaf Jasser, der jetzt als Beisitzer fungiert.