Essen: Zoll und Polizei nehmen Bauunternehmen ins Visier

Zahlreiche Beamte der Polizei Essen und des Hauptzollamtes Duisburg haben am Montag die Geschäftsräume einer Baufirma an der Altendorfer Straße in Borbeck, zwei Privatwohnungen in Essen und weitere zwei in der Nachbarstadt Mülheim durchsucht.

Es steht der Verdacht der Urkundenfälschung und des Betrugs im Raum, sagte Oberstaatsanwältin Anette Milke auf Anfrage dieser Zeitung.

Oberstaatsanwältin: Ermittlungen noch am Anfang

Es gebe Hinweise darauf, dass mit gefälschten Personalpapieren ein Geschäftskonto für das Unternehmen eingerichtet worden sei, so Milk. Was man damit vorhatte, sei noch unklar: "Die Ermittlungen stehen noch ganz am Anfang"", sagte die Oberstaatsanwältin. Zu möglichen Schadenssummen gebe es bislang ebenfalls keine Erkenntnisse. Ungeklärt sei auch, wer am Ende mutmaßlich hätte geschädigt werden sollen - womöglich eine Bank, Kunden oder auch das Finanzamt.

Bei der Razzia am Montag wurden Unterlagen beschlagnahmt, die nun ausgewertet werden müssen. Dass es bei der Aktion auch eine Festnahme gegeben haben soll, konnte Milk am Nachmittag noch nicht bestätigen.

