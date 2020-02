Essener Autoverkäufer: „Es knarzte wie bei der Titanic“

Am Tag nach dem verheerenden Sturmschaden geht der Betrieb beim Autohaus Boden an der Langemarckstraße in Frillendorf ganz normal weiter – fast so, als wäre nichts passiert. Und doch ist vieles anders: „Die Kunden rufen an und fragen nach, ob es uns gut geht“, berichtet Geschäftsführer Stephan Beermann. „Das finden wir sehr nett.“

Gegen elf Uhr am Donnerstag hatte der Orkan das Dach der Halle für Renault-Nutzfahrzeuge aufgerollt wie eine Sardinenbüchse. Es betraf vor allem die Dämmung und Dachpappe. Dutzende Quadratmeter fielen vor die Fensterfront, begruben insgesamt 17 Gebraucht- und Vorführwagen unter sich, die vor der Halle abgestellt waren. Beermann: „Fahrzeuge von Kunden waren zum Glück nicht dabei.“

Sturm deckt Dach ab: „Dann sind wir schnell alle ‘raus“

Einer, der den Zwischenfall direkt miterlebt hat, ist Verkäufer Frank Fischer (50): Er stand mit zwei Kollegen zwischen den Neuwagen in der betroffenen Halle, als es plötzlich „knarzte wie bei der Titanic. Dann wurde im nächsten Moment alles dunkel. Dann sind wir schnell alle ‘raus. Zum Glück ist nichts passiert.“ Die Dachpappe und die zentimeterdicke Dämmung fiel in großen Teilen vor die Fenster.

Das eigentliche Stahldach der Halle blieb zum Glück dort, wo es hingehört – das Bauwerk ist jetzt somit immer noch abgedeckt. Nur: „Es regnet jetzt ‘rein und wir bekommen einen Feuchtigkeitsschaden“, erklärt Geschäftsführer Stephan Beermann.

Zur Höhe des entstandenen Sachschadens kann er sich noch nicht äußern, „nächste Woche kommt der Gutachter.“ Ein Dachdecker-Betrieb fing noch am Donnerstag an, den Schaden zu beheben. Die Halle stammt vermutlich aus den Achtziger Jahren. Der komplette Geschäftsbereich wird derzeit in eine Nachbar-Halle verlegt. Das Autohaus Boden hat insgesamt 17 Standorte, drei davon in Essen.