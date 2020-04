Essener Awo-Sozialarbeiter: Familien brauchen Hilfe

Akute Direkthilfe bekam jetzt das Team des Jugendhilfenetzwerks der Awo in Form einer Spende von 150 Schokohasen und einer Summe von 800 Euro. Stellvertretend für ihren Freundeskreis wurden sie von Ricarda Stauder, sie gehört zur Eignerfamilie der gleichnamigen Brauerei, übergeben.

Das Team der Awo betreut aktuell über 80 Familien mit ungefähr 400 Erwachsenen, Kindern und Jugendlichen im Auftrag des Jugendamtes im Essener Norden. Und die haben es derzeit nicht leicht.„Nie waren die Häschen und die Geldspende so wertvoll wie in der aktuellen Corona-Krise“, so Andreas Klink, pädagogischer Leiter im Jugendhilfenetzwerk-Team der Awo. Bei Bedarf sucht das Team des Jugendhilfe-Netzwerks auch weiterhin Familien auf, natürlich unter Berücksichtigung aller notwendigen Schutzmaßnahmen. „Die Corona-Krise hat die Situation vieler Kinder in der familiären Quarantäne verschärft. Wie fast alle Familien stehen auch die von uns unterstützten Familien vor großen Herausforderungen“, weiß Andreas Klink.

Das Geld reicht oft nicht aus, um Kreativangebote für die Kinder zu kaufen

Thomas Rüth, Abteilungsleiter der Sozialen Dienste bei der Awo, ergänzt: „Wir haben es derzeit einfach mit höheren Bedarfen zu tun.“ Dabei drehe es sich oftmals ums Geld. Denn die aktuelle Situation bringe viele Menschen finanziell in Bedrängnis. „Der größte Teil unserer Familien lebt von Arbeitslosengeld II, das ist in Deutschland die Grundsicherungsleistung am Existenzminimum. Das beschreibt eigentlich genau das Problem“, sagt Thomas Rüth. „Derzeit benötigen wir Beträge zwischen 20 bis 100 Euro pro Familie für Lebensmittel, Fördermaterial und Spiele für die Kinder, Hygienebedarf und einiges mehr.“

Rüth beschreibt die Situation genauer: „In unseren Arbeitsbereichen begegnen uns jetzt immer wieder Menschen, die kurzfristig in eine Notsituation geraten sind.“ Weil zum Beispiel die Preise für knappe Produkte steigen und kein Bargeld mehr zur Verfügung stehe. In Einzelfällen würden die Familienhelfer sogar vor leeren Kühlschränken stehen. Das Geld reiche auch nicht aus, um die Kinder in den zum Teil sehr begrenzten Wohnungen mit Malsachen oder Kreativangeboten zu beschäftigen. Auch die Anschaffungskosten für zusätzliche Hygieneartikel würden zum Problem.

Kinder werden nicht mehr über Schule und Kita mit dem täglichen Mittagessen versorgt

Dazu komme, dass die Kinder nicht mehr in Schule und Kita mit Essen versorgt werden. Und auch die kostenlose Verteilung von Lebensmitteln im Bürgerzentrum ,Kon-Takt‘ wurde eingestellt. Da komme die aktuelle Osterhilfe genau recht. „Mit dieser ,Krisenkasse‘ können wir kurzfristig Bedarfe abdecken. Der Freundeskreis um Ricarda Stauder hat uns sehr geholfen“, sagt Andreas Klink. Am meisten freut sich das Awo-Team am Katernberger Mark über die gelebte Solidarität. „Solidarität bedeutet ganz einfach, ein fremdes Problem zu seinem eigenen zu machen. Ich finde es großartig, dass die Familie Stauder an unsere Familien denkt – trotz sicherlich nicht gerade wenigen eigenen Sorgen“, stellt Thomas Rüth fest. vee