Coronavirus Corona in Essen: Chefvirologe überprüft Omikron-Verdacht

Essen. Omikron gilt als neue und gefährliche Variante des Coronavirus: Ein Verdachtsfall wird in einem Speziallabor der Essener Uniklinik untersucht.

Zwei bestätigte Omikron-Fälle werden aus München gemeldet. Ein weiterer Verdachtsfall wird aktuell in der Essener Universitätsmedizin untersucht, wie der Chefvirologe Prof. Dr. Ulf Dittmer bestätigt. „Die Diagnostik ist komplex und kann nur in einem Speziallabor gemacht werden.“

Der Essener Verdachtsfall war am Sonntagabend (28. November) gemeldet worden - zusammen mit einem weiteren Verdachtsfall in Düsseldorf. In allen Fällen handelt es sich um Reiserückkehrer aus Südafrika, wo die neue Virusvariante zuerst festgestellt worden ist.

Professor Ulf Dittmer zu Omikron: „Diagnostik ist aufwendig und dauert ein paar Tage“

Die Prüfung des Essener Falles wird an diesem Montag andauern. „Zu den Ergebnissen kann ich heute noch nichts sagen“, fügt der Leiter der Virologie an der Essener Universitätsklinik hinzu. Zur Komplexität des Untersuchungsverfahrens sagt der Chefvirologe: „Wir brauchen die gesamte Virussequenz, um eine eindeutige Diagnose zu stellen.“ Die Diagnostik sei aufwendig und dauere ein paar Tage.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat die . Sie gilt als noch ansteckender als die Delta-Variante, die sich zur Zeit weltweit verbreitet. Der Essener Medizinprofessor äußert sich zur Gefährlichkeit von Omikron zurückhaltend: „Das ist noch völlig unklar.“ Von der Genetik her habe die Omikron-Variante das Potenzial sehr gefährlich zu sein. „Aber es gibt auch Berichte, dass die meisten bisher Erkrankten nur milde Symptome hatten.“ Erst wenn mehr wissenschaftliche Daten vorlägen, könnten zuverlässigere Aussagen gemacht werden.

