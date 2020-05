SEK-Einsatz in Essen: Clan-Mitglied in Untersuchungshaft

Nach einer Razzia der Clan-Ermittler im Essener Südostviertel sitzt ein polizeibekanntes Mitglied einer libanesischen Großfamilie in Untersuchungshaft. Dem 46-Jährigen wird ein Verstoß gegen das Waffengesetz und der Handel mit Betäubungsmittel vorgeworfen, nachdem in seiner Wohnung in der Nähe des Essener Hauptbahnhofs kiloweise harte Drogen, mehrere tausend Euro Bargeld und ein Elektroschocker sichergestellt worden sind.

Dies berichtete Sandra Steinbrock, Sprecherin der Besonderen Aufbauorganisation "Aktionsplan Clan" bei der Essener Polizei, am Dienstag. Bei dem Einsatz am Montagabend waren eine Einheit des Spezialeinsatzkommandos und eine Hundertschaft beteiligt.

Um welche "harten Drogen" es sich handelt, sagt die Polizei nicht

Dieser Zugriff der Polizei steht im Zusammenhang mit einem Großeinsatz nach mysteriösen Schüssen und Schreien einer Frau in einem Mülheimer Einfamilienhaus am Tag zuvor, bei dem der jetzt in Haft sitzende 46-Jährige, ein 27-Jähriger Landsmann und ein Deutscher (26) festgenommen worden sind. Während das Trio im Gewahrsam saß, erwirkte die Staatsanwaltschaft vor Gericht einen Haftbefehl gegen den ältesten der drei Männer, der am Montag im Südostviertel vollstreckt werden konnte. Die beiden anderen vorläufig Festgenommenen wurden wieder entlassen.

Nach wie vor ist unklar, ob auf der Mendener Höhe in Mülheim tatsächlich geschossen worden ist, sagte Steinbrock. Allerdings sei eine scharfe Waffe samt Patronen beschlagnahmt worden. Welche Rolle eine 69-Jährige spielt, die möglicherweise geschrien hat und bei dem ersten Einsatz angetroffen worden ist, weiß die Polizei ebenfalls noch nicht.

69-Jährige konnte nach ihrer Vernehmung nach Hause gehen

Um welche Substanzen genau es sich bei den sichergestellten "harten Drogen" handelt, ließen die Ermittler offen. In welchem Verhältnis die Männer zu der deutschen Bewohnerin des Hauses in Mülheim stehen, sei Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Die Frau konnte nach ihrer Vernehmung ebenfalls wieder nach Hause gehen.

• Mehr Nachrichten aus Essen lesen Sie hier.

• Hier gibt es mehr Nachrichten aus Mülheim.