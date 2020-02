Essener Elisabeth-Krankenhaus nimmt Hebammen in den Fokus

Essen-Huttrop. Die Huttroper Klinik stellt die professionell Pflegenden und Hebammen in den Mittelpunkt. Mit Yogakursen und Geschichten aus dem Klinikalltag.

Mit verschiedenen Aspekten aus dem Elisabeth-Krankenhaus in Essen-Huttrop soll die Vielfalt der pflegerischen Berufe aufgezeigt werden: „Mit kleinen Geschichten, die auf unserer Homepage zu lesen werden, ermöglichen wir den einen oder anderen Blick hinter die Kulissen des Krankenhausalltags. Wir möchten so unsere Freude an der pflegerischen Arbeit zeigen, aber auch deutlich machen, wie wir uns den aktuellen Herausforderungen im Bereich der Pflege und der Geburtshilfe stellen“, erklärt Pflegedirektorin Simone Sturm.

Um auf den Wert und die Wichtigkeit der beiden Pflegeberufe aufmerksam zu machen, hat die Weltgesundheitsorganisation (WHO) das Jahr 2020 als weltweites Jahr der professionell Pflegenden und Hebammen ausgerufen. Ein Aufruf, den sich das Elisabeth-Krankenhaus zu Herzen genommen hat: „Dieses Jahr der Pflegenden und Hebammen sowie den 200. Geburtstag von Florence Nightingale, eine der Pionierinnen der Krankenpflege, möchten wir nutzen, die Arbeit unserer Pflegenden, aber auch einige unserer Hebammen selbst einmal mehr in den Mittelpunkt zu stellen“, erklärt Simone Sturm.

Entspannung vor dem Dienst in der Klinik

Doch die Klinik will ihren Mitarbeitern auch ganz konkret etwas Gutes tun: So finden seit Mitte Januar jeden Dienstag im Seminarraum der Elternschule zwei Yoga-Stunden statt. Wie gut diese kurze Zeit der Entspannung tut, spricht sich unter dem Personal herum: Das Interesse an dem Angebot, das Pflegedienstdirektion und Arbeitsmedizin vorangetrieben haben, wächst.

Gemeinsam mit Helen Sharifi, Mitarbeiterin in der Zentralen Notaufnahme im Elisabeth-Krankenhaus und passionierte Yoga-Lehrerin, führen die Frauen und Männer geistige wie körperliche Übungen durch. „Hier versuchen wir mit der Hilfe der Yoga-Übungen unseren Körper, Geist, Atem und unsere Seele in Einklang zu bringen und so mehr innere Gelassenheit zu erreichen“, so Helen Sharifi.

Allein im vergangenen Jahr gab es 2559 Geburten

Helen Sharifi versteht diese Yogastunde als ein Angebot, das jeder für sich zuhause noch weiter vertiefen kann. „Die erste Stunde ist energetisierend und stabilisierend, die zweite Stunde hat ihren Schwerpunkt auf den Themen Entspannung und Regeneration“, sagt Helen Sharifi. Die Gesundheits- und Krankenpflegerin freut sich mit diesem Angebot ihre Kollegen unterstützen zu können.

Einer von fünf Kreißsälen im Elisabeth-Krankenhaus: Die Huttroper Klinik hat eine der größten Geburtenstation im Ruhrgebiet. Foto: Socrates Tassos / FUNKE Foto Services

Denn die Arbeit in einer Klinik ist verantwortungsvoll und erfordert 100-prozentige Aufmerksamkeit. So müssen die Hebammen rund um die Uhr erreichbar sein: Allein im vergangenen Jahr gab es 2559 Geburten in der Klink.

Eine Zahl, mit der sich die Klinik in Essen-Huttrop wieder als Klinik mit den meisten Geburten im Ruhrgebiet nennen darf. „Insgesamt waren es 2609 Kinder, die am Klara-Kopp-Weg das Licht der Welt erblickt haben, davon 45 Zwillingsgeburten, einmal gab es Drillinge und einmal Vierlinge“, freuen sich Mareike Doerper und Ute Roscher, die leitenden Hebammen des Kreißsaals.

Fünf Kreißsäle, zwei Überwachungsräume und ein Vorwehenzimmer

Die beiden Hebammen leiten ein Team von 37 ausgebildeten Geburtshelferinnen und fünf Medizinischen Fachangestellten. Zum Bereich der Geburtshilfe im Elisabeth-Krankenhaus gehören fünf Kreißsäle, zwei Überwachungsräume sowie ein Vorwehenzimmer. „Was unsere Arbeit auch ausmacht, ist die gute Zusammenarbeit mit den anderen Berufsgruppen, wie den Ärzten, sowie die kurzen Wege, die wir haben. Der OP sowie die Klinik für Neu- und Frühgeborene sind alle auf einer Etage und im Notfall sind alle umgehend zur Stelle“, erklärt Ute Roscher.

Wenn man Ute Roscher fragt, warum sie Hebamme geworden ist, schmunzelt sie und sagt: „Weil ich es immer wollte. Schon als junges Mädchen war mir klar, dass ich Hebamme werden möchte. Für mich kein Beruf, sondern eine Berufung.“ Medizin, der Verlauf einer Schwangerschaft sowie die Geburt eines Menschen haben für Ute Roscher eine besondere Faszination. „Ich liebe diesen verantwortungsvollen Beruf und bin dankbar, Gebärende und Eltern in der besonderen Zeit der Geburt begleiten zu dürfen.“