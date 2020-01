Essener Feuerwehr im Großeinsatz: Auto in Tiefgarage brennt

Essen. In einer Tiefgarage in Borbeck brennt ein Auto. Über der unterirdischen Anlage befinden sich mehrgeschossige Häuser. Feuerwehr im Großeinsatz.

Ein Brand in einer Tiefgarage hat am Dienstagmittag einen Großeinsatz der Feuerwehr in Essen-Borbeck ausgelöst: Über dem mit 800 Quadratmetern weitläufigen unterirdischen Parkgebäude an der Otto-Brenner-Straße/Borbecker Straße befinden sich siebengeschossige Mehrfamilienhäuser.

Offenbar ist in der Tiefgarage ein Auto in Flammen aufgegangen. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Die Ursache ist noch unbekannt. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Denn Evakuierungen waren kaum möglich, weil dichter Rauch entlang der Fassaden der Wohngebäude hinaufzog. Die Bewohner wurden aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Der schwarze Qualm, der aus der Tiefgarage quoll, war weithin zu sehen. Rund um die Kreuzung zwischen Borbecker Straße und Otto-Brenner-Straße kam es aufgrund von Absperrmaßnahmen zu Behinderungen. (j.m.)