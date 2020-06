Essener Höhenretter holen Arbeiter aus einer Baumkrone

Höhenretter der Essener Feuerwehr haben einen Baumpfleger am Mittwochvormittag in Essen-Stoppenberg aus einer prekären Lage befreit: Der Korb seines Hubsteigers hatte sich an der Essener Straße in schwindelerregender Höhe in einer Baumkrone festgefahren.

Ohne fremde Hilfe konnte der Arbeiter keinen festen Boden unter den Füßen bekommen. Die Feuerwehr stellte vorsorglich ein Sprungkissen auf, die Höhenretter holten den Mann schließlich unverletzt aus dem Korb seines Arbeitsgerätes.

Die Essener Straße musste für die Dauer des Einsatzes gesperrt werden.