Essener Karnevalsverein kürt erstmalig schwules Königspaar

Die Karnevalsgesellschaft Rot-Grün aus Kupferdreh kürt ihr Königspaar traditionell beim Bogenschießen. Zum ersten Mal machte nun ein schwules Paar das Rennen: Michael Wilmers und Uwe Klemans werden den Karnevalsverein nun ein Jahr lang als Königspaar repräsentieren. Die beiden sind seit 21 Jahren zusammen und seit drei Jahren verheiratet.

Einer von beiden hat den Karneval schon lange im Blut: Uwe Klemans arbeitete 27 Jahre in Frohnhausen in der Gastronomie, dort kam er regelmäßig mit Karnevalsveranstaltungen in Kontakt. Früher habe er auch gerne Karneval gefeiert, erzählt der 64-Jährige. Doch dann legte er eine eine jahrelange Pause ein.

Wilmers konnte mit Karneval nichts anfangen – wollte aber gerne einmal Kamelle werfen

Der Grund: Er lernte seinen Partner Michael Wilmers kennen – und der hatte mit der fünften Jahreszeit gar nichts am Hut. „Einen Wunsch hatte ich aber dann doch“, verrät Wilmers. „Ich wollte einmal auf einem Wagen stehen und Kamelle werfen.“ Das ließ sich umsetzen. Durch einen Zufall traf Klemans Markus Lehwald, den Präsidenten der KG Rot-Grün, der das Paar mit dem Verein in Kontakt brachte.

Nach der Fahrt beim Kupferdreher Rosenmontagszug war auch Karnevalsskeptiker Wilmers jeck: „Das war ein tolles Gefühl.“ Seit zwei Jahren ist das Paar nun im Verein. Für die Männer, die beide als Altenpfleger arbeiten, ist das Karnevalisten-Dasein ein wichtiger Ausgleich. „Man kommt einfach aus dem Alltag raus, ist immer eingebunden“, so Klemans.

Offenheit und Toleranz des Vereins war schwulem Paar besonders wichtig

Besonders wichtig sei ihnen gewesen, dass sich die KG Rot-Grün Offenheit und Toleranz auf die Fahnen geschrieben habe, sagt Klemans: „Wir wollten einen Verein haben, der hinter uns steht.“ Wilmers ergänzt: „Bei der Vorstellung war sofort klar, dass ich sage: Das ist mein Mann. In einem anderen Verein wäre ich da vielleicht zurückhaltender gewesen.“

Beim traditionellen Bogenschießen war dann Wilmers derjenige, der sich gegen die Mitbewerber um die Königskrone durchsetzen konnte. Damit machte er seinen Ehemann Klemans automatisch zum zweiten König – und die beiden zum ersten schwulen Königspaar der Vereinsgeschichte.

„Die Leute hören überhaupt nicht auf, uns zu gratulieren“

„Am Anfang hatten wir Angst, dass andere Vereine vielleicht ablehnend reagieren könnten“, sagt Klemans. „Aber wir haben im Nachhinein so viele Glückwunsche bekommen – die Leute hören überhaupt nicht auf, uns zu gratulieren.“