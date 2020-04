Essener Künstler versteigert Klopapier-Kunst für 5050 Euro

5050 Euro für eine eingerahmte Klopapierrolle: Das klingt unglaublich. Ist es aber nicht, wenn es sich bei besagter Rolle um ein Werk des Essener Pop-Art-Künstlers Dennis Klapschus - alias "Deklart" - handelt. Sein spezielles "Corona-Kunstwerk" hat Klapschus gerade für den guten Zweck auf einer Charity-Aktionsplattform versteigert.

Eigentlich war es nur ein Spaß: "Als die extremen Hamsterkäufe gerade begonnen hatten, kam meine Frau mit einer Toilettenpapier-Packung vom Einkauf", erinnert sich Klapschus, der schon in Miami ausstellte und Kleidungsstücke für Stars wie Dieter Bohlen, Simone Thomalla und Christoph Kramer designte.

Künstler will positive Botschaft verbreiten und kritisiert gleichzeitig Hamsterkäufe

"Ich habe aus Spaß eine Klopapierrolle in einen Bilderrahmen gesteckt und ein Bild davon online hochgeladen", so der Künstler. Daraufhin habe er gleich so viele lustige Kommentare bekommen, dass das Projekt seinen Lauf nahm.

Die Klopapierrolle vor schlichtem Hintergrund bildet den Mittelpunkt des Kunstwerkes, das Klapschus "F*CKCORONA" getauft hat. Auf dem weißen Rahmen ranken sich in Neonfarben Botschaften wie "Stay positive", "Wash your hands" oder "F*ck Corona". "Ich wollte in Zeiten der Krise eine positive Botschaft vermitteln mich gleichzeitig über Hamsterkäufe lustig machen", sagt der Künstler.

Erlös der Auktion kommt dem Deutschen Kinderverein zugute

Mit Erfolg: Ein unbekannter Bietender ersteigerte das Corona-Kunstwerk nach vierwöchiger Auktion auf dem Online-Portal "Charity United" für 5050 Euro. Bedenkt man, dass ein Kunstwerk von Deklart bis zu 25.000 Euro kosten kann, mutet der Preis für die Klopapier-Kunst gar nicht mehr so teuer an. Der Künstler selbst wundert sich zumindest nicht über den hohen Auktionswert: "Ich habe mittlerweile eine treue Fan-Community."

Das Geld geht nun an den Deutschen Kinderverein mit Sitz in Essen, der sich gegen Misshandlung und sexuellen Missbrauch von Kindern engagiert. "Die können das Geld gerade in dieser angespannten Lage gut gebrauchen", so der Künstler. Klapschus ist Botschafter des Kindervereins und versteigert mittlerweile zum dritten Mal ein Kunstwerk für diesen guten Zweck.

