Essener Museen startklar für Wiedereröffnung am Donnerstag

Es ist der erste große und von vielen lang ersehnte Schritt, das komplett zum Erliegen gekommene Kulturleben allmählich wieder hochzufahren. Die Museen im Land können ab sofort wieder ihre Pforten für die Besucher öffnen. Das Museum Folkwang und das Ruhr Museum auf Zeche Zollverein wollen den Neustart aber nicht überstürzen. Ab Donnerstag, 7. Mai, werden die beiden Häuser ihre laufenden Ausstellungen unter Einhaltung aller coronabedingten Auflagen wieder für das Publikum öffnen.

Auf dem Welterbe Zollverein freut man sich auf den Wiedereinstieg. Ein wenig Vorlauf brauche es noch, um die erhöhten Hygienemaßnahmen vorzubereiten, Personal wieder aus der Kurzarbeit zu holen und die Besucher-Wege so so markieren, dass alle Abstandsregelungen eingehalten werden können, erklärt Theodor Grütter, Direktor des Ruhr Museums. „Wir wollen der Bevölkerung gerade in diesen Zeiten ein kulturelles Angebot machen“, sagt Grütter, der sogar hofft, im eingeschränkten Rahmen demnächst wieder Führungen anbieten zu können, sollte die aktuell geltenden Kontaktbeschränkungen allmählich wieder ausgeweitet werden .„Wir bereiten uns darauf vor, wieder Führungen in Kleingruppen anbieten zu können, sowohl im Museum als auch auf dem Gelände.“ Zahllosen Mitarbeitern der Museen ist durch die Corona-Pandemie ein wesentlicher Teil ihrer Verdienstmöglichkeiten weggebrochen.

Ruhr Museum verlängert Sonderausstellung und verschiebt andere Projekte

Zunächst aber werden die mit Mundschutz ausgestatteten Besucher das Haus auf eigene Faust und mit gebührender Distanz erkunden. Rund 4000 Quadratmeter Verkehrsfläche bietet die Kohlenwäsche. Statt der Höchstzahl von 1000 Besuchern können nun maximal 400 Gäste die Exponate erleben, erklärt Grütter. Um die Abstandsregeln bestmöglich einzuhalten, wurde ein Parcours vorgegeben, der die Besucher ohne Gegenverkehr durchs Haus leitet.

Neben der Dauerausstellung ist auch die Galerieausstellung „Mensch und Tier im Revier“ zu sehen (verlängert bis 16. August). Dafür verschieben sich die Ausstellungen zum 100-jährigen RVR-Jubiläum „Metropole Ruhr“ und die Ausstellung über die „Kindheit im Ruhrgebiet“ in den September. Das Portal der Industriekultur mit seinen interaktiven Angeboten bleibt vorerst geschlossen. Vorsichtig anlaufen darf hingegen wieder die Zollverein-Gastronomie mit einem Kiosk-Verkauf – allerdings nur für den Verzehr auf dem Außengelände.

Ausstellung mit Portraits von Holocaust-Überlegenden ist nun auch digital zu sehen

Die Sonderausstellung „Survivors. Faces of Life after the Holocaust“ in der Mischanlage der Kokerei ist bis zum 26. Juli verlängert worden. Foto: Ralf Rottmann / FUNKE Foto Services

Länger zu sehen als geplant ist die große „Survivors“-Schau in der Mischanlage der Kokerei Zollverein (bis 26. Juli) Die von Bundeskanzlerin Angela Merkel Ende Januar eröffnete Ausstellung mit großformatigen Portrais von 70 Holocaust-Überlebenden gilt als eines der besonderen Zollverein-Veranstaltungen in diesem Jahr. Pünktlich zur Wiedereröffnung feiert das Ausstellungsprojekt des Fotografen Martin Schoeller aber auch seine Internet-Premiere. Der spektakuläre 360-Grad-Rundgang wird ergänzt von Interviews und Zitaten der Protagonisten.

Überhaupt habe man die Corona-Pause auch dazu genutzt, das digitale Angebot auszubauen, sagt Grütter. So vermitteln große Bildschirme im Besucherzentrum nun tagesaktuell Auskunft über Veranstaltungsangebote, die Buchungszahlen von Führungen und andere Infos.

Museum Folkwang freut sich über die großzügige Architektur der Ausstellungsflächen

Auch das Museum Folkwang hat sich in den vergangenen Wochen auf virtuellem Wege immer wieder an sein Publikum gewandt. Nun aber können die Besucher Renoirs „Lise“ und all die anderen Meisterwerke der Sammlung endlich wieder persönlich in Augenschein nehmen. „Glücklicherweise unterstützt uns die großzügige Architektur der Ausstellungsflächen und des Foyers dabei, die Abstandsregeln einhalten zu können“, sagt Folkwang-Direktor Peter Gorschlüter.

Mundschutz mit gutem Design Auch das Red Dot Design Museum auf Zollverein hat wieder geöffnet. Es gelten alle üblichen Abstands- und Hygieneregeln. Die Besucherzahlen sind begrenzt. Ein von der Bochumer Designerin Susa Flor gestalteten Mundschutz ist bei Bedarf am Empfang erhältlich (12 €). Die Sonderausstellung „Analogue, Digital, Interactive“ zeigt noch bis zum 1. Juni ausgezeichnetes Kommunikationsdesign aus Nordrhein-Westfalen und aller Welt. Produkte, die sonst auch angefasst und ausprobiert werden dürfen, sollte in diesen Tagen allerdings allerdings nicht zur Hand genommen werden.

Auch im Museum Folkwang hat man sich intensiv auf alle geltenden Hygiene- und Schutzvorgaben vorbereitet. Maximal 470 Gäste sollen das Haus bei optimaler Raum-Verteilung besuchen können. Eine Maske ist nach Behörden-Vorgaben nun auch beim Museumsbesuch Pflicht. Außerdem will das Folkwang Listen zum freiwilligen Eintrag von Kontaktdaten auslegen, um mögliche Infektionsketten rückverfolgen zu könne. So hält der Weg zurück in die Normalität noch ein paar ungewohnte Hürden bereit. Immerhin aber ist es ein erster Schritt.