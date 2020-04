Essener Polizei nimmt mutmaßliche E-Scooter-Diebe fest

Die Polizei in Essen konnte zwei mutmaßliche E-Scooter-Diebe in Essen-Frintrop vorläufig festnehmen.

Essen-Frintrop. Zwei Männer bieten vermutlich gestohlene E-Scooter in Essen-Frintrop zum Verkauf an. Zeuge informiert die Polizei über das Verkaufsgespräch.

Die Polizei hat am Mittwoch, 22. April, an der Straße Breukelmannhof in Essen-Frintrop zwei mutmaßliche E-Scooter-Diebe und Hehler vorläufig festgenommen. Ein Mitarbeiter eines Unternehmens, das E-Scooter verleiht, habe die Polizei darüber informiert, dass jemand offenbar gestohlene E-Scooter des Unternehmens zum Kauf anbiete.

Laut Polizei hatte ein Zeuge (25) zuvor über eine Internetseite Kontakt zu dem Verkäufer aufgenommen, ein Treffen arrangiert und das Unternehmen über den Verkauf der möglicherweise gestohlenen E-Scooter informiert. Am 22. April um 20 Uhr habe sich der 25-Jährige mit dem Verkäufer (39) und einem weiteren Mann (31) auf einer Hofeinfahrt in der Straße Breukelmannhof in Frintrop getroffen.

Sechs weitere E-Scooter in einer Werkstatt gefunden

Der 39-Jährige und der 31-Jährige hätten jeweils einen E-Scooter dabeigehabt. Die Roller hätten sie dem 25-Jährigen zum Verkauf anboten. Die zuvor informierte Polizei sei eingeschritten und habe den 39-Jährigen und den 31-Jährigen vorläufig festgenommen.

In einer Garage auf dem Hof hätten die Beamten eine Werkstatt gefunden, in der sechs weitere E-Scooter gestanden hätten, die zum Teil bereits neu lackiert gewesen seien. Alle E-Scooter wurden sichergestellt, so die Polizei. Gegen den 39-Jährigen und den 31-Jährigen werde nun wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls und der Hehlerei ermittelt.