Bei ihrem stundenlangen Großeinsatz gegen die Massentumulte in Essen-Katernberg hat die Polizei am Donnerstagabend zahlreiche Waffen sichergestellt. Die Beamten kassierten mehrere Messer, einen Golfschläger und einen Teleskopschlagstock ein, berichtete Judith Herold, Sprecherin der Polizei Essen, am Freitag. Fünf mutmaßliche Schläger wurden vorläufig fest- und mit zur Wache genommen.

Die Hintergründe der gewaltsamen Auseinandersetzungen mutmaßlich verfeindeter Gruppen sind unklar, sagte Herold. Ob es sich ausschließlich um die Angehörigen von Großfamilien handelt, die auf der Katernberger Straße aufeinander einschlugen und später auch auf der Hanielstraße aneinander gerieten, könne noch nicht abschließend gesagt werden. Dies sei Gegenstand der laufenden Ermittlungen, so Herold. Familiäre Bezüge unter den rivalisierenden Gruppen sind allerdings erkennbar, heißt es.

Familienstreit in Essen: Offenbar keiner der Beteiligten ernsthaft verletzt worden

Es seien vor Ort Menschen mit unterschiedlichsten Staatsangehörigkeiten von der Polizei angetroffen und kontrolliert worden. Ernsthaft verletzt worden, so die Polizeisprecherin, sei wohl niemand.

Gegen 20 Uhr ging der Alarm auf der Leitstelle im Präsidium ein. Rund 30 Randalierer, so schilderten es Anwohner, schlugen auf offener Straße aufeinander ein. "Mit allem, was die Polizei Essen zu bieten hatte", so Herold, seien die Einsatzkräfte nach Katernberg geeilt, um weitere Ausschreitungen zu verhindern. Als die Beamten unterstützt von Einsatzhundertschaft und Hundeführern am Ort des Geschehens eintrafen, hatten sich die Beteiligten bereits zerstreut, es seien nur noch mehrere kleine Gruppen angetroffen worden.

Wenig später flammte in Essen ein weiterer gewaltsamer Konflikt auf

Während die Polizei bemüht war, Personalien zu sichern und eine Übersicht über die Lage an der Katernberger Straße zu bekommen, flammte ein weiterer gewaltsamer Konflikt an der Hanielstraße auf. "Die Personen waren emotional sehr aufgebracht und aggressiv", schilderte Judith Herold die Situation. Auch dort wurden alle Beteiligten kontrolliert und durchsucht. Dabei wurde ein Teleskopschlagstock gefunden. Zudem entdeckten die Beamten in einem Mercedes mit Dortmunder Kennzeichen mehrere Messer, unter anderem unter Fußmatten und im Kofferraum, sowie einen Golfschläger.

Der Großeinsatz in Essen-Katernberg dauerte über zwei Stunden und war erst nach 22 Uhr beendet.

Zeugen, die Hinweise zu den gewaltsamen Auseinandersetzungen geben können, werden gebeten sich bei der Polizei unter der zentralen Rufnummer 0201/829-0 zu melden.

Erst vor wenigen Wochen hatte die Polizei zwei Großeinsätze in Essen-Horst fahren müssen, weil dort Syrer und Libanesen auf der Straße aufeinander losgegangen waren.

Mehr Nachrichten aus Essen lesen Sie hier.