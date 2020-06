Die Essener Polizei hat in der Innenstadt zwei Nackte in einem gestohlenen VW-Bulli gestoppt. (Symbolbild)

Verfolgungsjagd Essener Polizei stoppt nackten Schweden in geklautem VW-Bus

Düsseldorf Skurrile Verfolgungsjagd in Essen: Zwei Nackte – eine Deutsche und ein Schwede – sind in einem VW-Bus vor der Essener Polizei gefohen.

Mit mehreren Streifenwagen hat die Polizei in der Nacht in Essen bei einer Verfolgungsjagd einen VW-Bus gestoppt. Die beiden Insassen entpuppten sich als nackt, das Auto als gestohlen.

Um 23.32 Uhr war der dunkelfarbene VW-Bus mit Frankfurter Kennzeichen einem Passanten auf der Marienstraße, Ecke Am Zehnthof aufgefallen. Der Bulli fuhr Schlangenlinien und war dabei fast in den Wagen des 39-Jährigen geprallt, der am Straßenrand stand. Als der VW plötzlich eine Vollbremsung machte, habe der Mann sich entschlossen, die Fahrerin anzusprechen. Als er entdeckte, dass beide Insassen nackt waren und der VW-Bus zudem frische Unfallspuren hatte, alarmierte er aber lieber die Essener Polizei.

Polizei muss Seitenscheibe einschlagen, um Flucht zu stoppen

Der VW-Bus fuhr indes weiter Richtung Frillendorfer Straße, stoppte aber auf dem Weg dahin. Als die Polizei die Frau am Steuer ansprechen wollte, gab sie plötzlich Gas, teilte die Polizei am Dienstag mit. Auf der Flucht vor der Polizei fuhr der VW-Bus auch über eine rote Ampel. Imerhin: Schneller als Tempo 50 fuhr der Wagen nicht, berichtete die Polizei.

Der Polizei gelang es anfangs nicht, den VW-Bus zu stoppen. An der Ernestinenstraße dann setzte sich ein Streifenwagen vor den Bus und bremste ihn aus. "Als die Beamten nun erneut zum Fahrzeug wollten, setzte dieser plötzlich zurück und rammte den dahinter befindlichen Streifenwagen. Ein Beamter wurde dadurch leicht verletzt", teilte die Polizei mit.

Um eine weitere Flucht zu verhindern, schlugen Polizisten die Seitenscheibe der Fahrertür ein und öffneten so die verriegelte Tür. Anschließend hätten sich Fahrerin und Beifahrer "widerstandslos festnehmen lassen", teilte die Polizei mit. Dabei aber rollte der ungesicherte Bus los und prallte in den quer vor ihm stehenden Streifenwagen.

VW Bus wurde in Frankfurt gesucht – Fahndung

Bei den Insassen des VW-Busses handelte sich laut Polizei um eine 25-jährige Frau aus Frankfurt/Main und einen 35-jährigen Schweden. Warum sie nackt im Auto fuhren, war bei der Polizei nicht zu erfahren. Der VW-Bus gehört einer Fahrschule in Frankfurt und sei zur Fahndung ausgeschrieben gewesen, weil er unterschlagen worden war, berichtete die Polizei.

Dass die beiden Insassen nackt am Steuer erwischt worden waren, dürfte nach Einschätzung der Polizei wohl keine strafrechtlichen Folgen haben. Unterschlagung und Fluchtversuch hingegen schon. Auch sollen Fahrer und Beifahrerin alkoholisiert gewesen sein und wohl auch Drogen konsumiert haben. Ein Arzt nahm von ihnen Blutproben. (dae)