Essener Polizei sucht mit Videoaufnahmen einen Ladendieb

Essen. Der Mann soll versucht haben, in einem Supermarkt im Essener Westviertel Waren zu stehlen. Es gibt ein Bild des mutmaßlichen Täters.

Die Polizei fahndet mit einer Videoaufnahme nach einem mutmaßlichen Ladendieb. Der Verdächtige soll am 21. Oktober um 21.40 Uhr in einem Supermarkt in der Haedenkampstraße im Westviertel Waren gestohlen haben. Er hatte offenbar seinen Einkaufwagen mit verschiedenen Artikeln befüllt, aber nur einen Teil an der Kasse bezahlt. Als er von Mitarbeitern angesprochen wurde, floh der Mann ohne Beute.

Während des Einkaufs filmte eine Kamera den Mann. Die Polizei sucht jetzt mit diesen Bildern nach ihm. Der Unbekannte hat dunkle Haare und einen dunklen Vollbart. Zum Tatzeitpunkt trug er einen dunklen Kapuzenpullover und ein gelbes Cappy. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat unter der zentralen Rufnummer 0201/829-0 entgegen.