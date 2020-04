Essener Polizeihund "Frieda" macht zwei Dealer dingfest

Essen Polizeihund "Frieda" hat am Donnerstag zwei Zivilfahnder dabei unterstützt, zwei Dealer im Südostviertel zu schnappen.

Zivilfahndern war das Duo aus Guinea bereits aufgefallen. Die Männer, 20 und 24 Jahre alt, spazierten durch Huttrop und das Südostviertel und gingen, heißt es bei der Polizei, "ihren Geschäften nach". An einer Bushaltestelle an der Wächtlerstraße griffen die Beamten zu, begleitet von "Frieda", einem belgischen Schäferhund. Die Polizisten fanden bei den Männern abgepackte Drogen und Bargeld. Die beiden Männer waren bislang wenig polizeilich in Erscheinung getreten.