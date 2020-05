Essener Polizist: Sie traten mir wie beim Elfer vor den Kopf

Es war ein Routine-Einsatz in einer Shisha-Bar, der völlig außer Kontrolle geriet: Vor rund anderthalb Jahren wurden vor der „Buddy-Bar“ am Kopstadtplatz in Essen zwei Polizisten brutal angegriffen.

Seit Montag beschäftigt der Fall das Amtsgericht. Die beiden Beamten sind noch immer geschockt. „Ich habe eine Person auf mich zurennen sehen“, sagte einer der Beamten den Richtern. „Der hat dann wie bei einem Elfmeter gegen meinen Kopf getreten.“

Auch seine Kollegin wurde nicht verschont. „Das letzte, an das ich mich erinnern kann, ist, dass ich einen Tritt in den Unterleib bekommen habe“, so die 28-Jährige im Prozess.

Angeklagte wollen zur Attacke auf Polizisten vor Essener Shisha-Bar schweigen

Angeklagt sind drei junge Männer, 26 bis 29 Jahre alt. Vor Gericht geben sie sich gelassen, zu den Vorwürfen wollen sie schweigen. Es war der 7. September 2018, gegen 22.30 Uhr. Die Beamten waren eigentlich auf dem Weg zur Wache, als ihnen auffiel, dass vor der Buddy-Bar offenbar zu viele Tische und Stühle standen. „Das wollten wir uns anschauen“, sagte die Polizeikommissarin den Richtern. Erst war auch alles ruhig, die Beamten wurden sogar eingeladen, die Bar zu inspizieren.

„Da war totales Chaos“

Doch dann schlug die Stimmung plötzlich um. Einer der Männer ergriff laut Anklage die Flucht, als es darum ging, die Personalien festzustellen. Die Beamtin nahm die Verfolgung auf. Weit kam sie jedoch nicht. „Irgendwer hat gegen mein Bein getreten“, sagte sie den Richtern. „Ich bin gestürzt und ziemlich weit geflogen – in die Stühle, in die offene Tür.“ Später sei sie auch noch geschubst oder geboxt worden. „Dann ging der ganze Tumult auch schon los. Da war totales Chaos.“

Videos kursierten sofort im Internet

Ihr Kollege hatte einen Jugendlichen zu Boden gebracht, wollte ihn fesseln, doch die Handschellen ließen sich nicht einrasten. Auf Videos, die später im Internet kursierten, sind auch zwei Männer von der Tierrettung zu sehen, die den Beamten zu Hilfe gekommen sind. Und immer wieder hört man den Jugendlichen am Boden schreien: „Ich kriege keine Luft.“

Erst als Pfefferspray eingesetzt wurde und Verstärkung eintraf wurde es schlagartig ruhig. „Es hat ganz schön gerappelt“„Ich bin gottseidank nicht ohnmächtig geworden“, sagte der Polizist den Richtern. Sonst hätte er auch die Kontrolle über seine Waffe verloren. „Es hat aber ganz schön gerappelt. Ich habe ganz kurz Sternchen gesehen.“

Seine Kollegin hatte zum selben Zeitpunkt ebenfalls auf dem Boden gelegen. Nach ihren Angaben wurde sie an der Schulter fixiert und die Seite getreten. Die Anklage lautet auf Widerstand und gefährliche Körperverletzung. Mit einem Urteil ist Ende des Monats zu rechnen.