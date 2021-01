Essener Silvester-Krawalle haben Nachspiel im NRW-Landtag

Dieses zertrümmerte Wartehäuschen mit dem Essener Stadtwappen ist zum Symbol der Silvester-Randale in Altenessen geworden.

Essen. Innenministerium hat die Polizei Essen um einen Bericht zur Randale in Altenessen gebeten. Stadt beraumt politische Sondersitzung an.

Die Altenessener Silvester-Krawalle ziehen weitere Kreise und werden noch für einige politische Diskussionen sorgen: Am kommenden Donnerstag ist die Randale auf dem Altenessener Markt Thema im Innenausschuss des NRW-Landtages. Nach einem entsprechenden Vorstoß der AfD hat das Innenministerium die Essener Polizei bereits um einen entsprechenden Bericht gebeten.

Einen Tag später kommt der Ordnungsausschuss der Stadt Essen zu einer außerplanmäßigen Sondersitzung zusammen, bestätigte der zuständige Beigeordnete Christian Kromberg am Donnerstag, der zusammen mit Vertretern der Polizei berichten will, welche Maßnahmen die Behörden in der Nacht ergriffen haben.

Es soll allein um die Vorfälle an Silvester gehen

"Es soll dabei möglichst allein um die Vorfälle an Silvester gehen und nicht um die Gesamtsituation in Altenessen", so Kromberg, der auf "eine Versachlichung des Themas" durch die Sondersitzung setzt.

Die Polizei hatte bereits auf einem Krisentreffen bei deutlich gemacht, dass es sich bei der Randale von 20 bis 30 jungen Männern aus ihrer Sicht um ein "singuläres Ereignis" gehandelt habe. In der Polizeiinspektion Nord habe sich die Zahl der Straftaten im Vergleich zu 2015 nahezu halbiert. Statt ehedem 19.000 seien zuletzt rund 10.000 Delikte registriert worden.

Die Essener Polizei ermittelt weiter

Die Stadt hatte als Reaktion mehr Präsenzstreifen der Ordnungskräfte im Stadtteil angekündigt. Zusätzlich wolle man für mehr Sauberkeit sorgen und sich das familiäre Umfeld der Verdächtigen ansehen, sobald entsprechende Ermittlungsergebnisse vorliegen, hieß es.

Die Polizei wertet weiter Videos aus und befragt Zeugen, um diejenigen zur Rechenschaft zu ziehen, die die Bushaltestelle Altenessen-Mitte komplett demoliert, Abfallkörbe abgerissen, einen Glaskasten mit Leuchtreklame zerstört und auf dem Marktplatz Abfalleimer in Brand gesetzt haben. Aus Videoaufnahmen jener Nacht sind Filmchen entstanden, die über die sozialen Medien eine große Verbreitung fanden.

