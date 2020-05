Essener Stadtbibliothek will Ausleihbetrieb wieder starten

Essen. Essener Stadtbibliothek will den Betrieb wieder hochfahren. Leser können Medien vorbestellen und abholen. Angebot gilt auch in den Stadtteilen.

Die Essener Stadtbibliothek will den Ausleihbetrieb schrittweise wieder starten. Ab dem kommenden Dienstag, 5. Mai, sollen sich Besucher wieder mit frischem Lesestoff versorgen können. Die Öffnungszeiten und die Anzahl der Besucher bleiben allerdings eingeschränkt. Auch wird es zunächst nur möglich sein, Bücher vorzubestellen und am nächsten Tag abzuholen, erklärt Klaus Peter Böttger, Leiter der Stadtbibliothek. Ein regulärer Betrieb, bei dem die Besucher in den Regalen stöbern können, ist bis auf Weiteres nicht vorgesehen. Auch eine Beratung sei aufgrund der Maßnahmen zum Infektionsschutz derzeit nicht möglich.

Pro Ausleihe sind bis zu 20 Wunschtitel möglich

Der Essener Bibliothekschef sieht eine große große Nachfrage bei den Kunden. Seit weitere Lockerungen der Corona-Auflagen seitens der Bundesregierung in Aussicht gestellt worden seien, stehe das Telefon nicht mehr still, erklärt Böttger. Der Bedarf der Leser sei breit gestreut und reiche vom Mathebuch bis zum Bilderbuch.

All das soll ab der kommenden Woche wieder erhältlich sein. „Wir versorgen die Leute mit ihren konkreten Literaturwünschen“, verspricht Böttger. Möglich sei eine Auswahl von bis zu 20 Titeln pro Ausleihe. Bestellformulare, auf denen man die Wünsche eintragen kann, finden sich auch auf der Webseite der Stadtbibliothek (stadtbibliothek-essen.de). Auch eine telefonische Reservierung ist möglich (Tel. 88 42 420).

Auch die Stadtteilbibliotheken sind wieder für die Kunden da

Gelten soll das Angebot nicht nur in der Zentralbibliothek an der Hollestraße, sondern auch in den 15 Stadtteilbibliotheken der Stadt. Auch dort sind die Öffnungszeiten und die Besucherzahl jedoch eingeschränkt. Und: Die Nutzung der Bibliotheken als Treffpunkt und Lern- und Arbeitsort sei momentan leider nicht möglich, bedauert Böttger.