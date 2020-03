Essener Theater und Philharmonie stellt den Spielbetrieb ein

Essen. Alle Eigenveranstaltungen der Essener Theater und Philharmonie sind bis auf Weiteres abgesagt. Der Ticketverkauf wird zunächst ausgesetzt.

Im Ruhrgebiet kommt der gesamte Bühnenbetrieb allmählich zum Erliegen. Nun hat auch die Essener Theater und Philharmonie entschieden: In den Spielstätten der TUP bleibt der Vorhang bis auf Weiteres zu. Zur Verhütung und Bekämpfung der Ausbreitung des Coronavirus sind ab sofort alle Eigenveranstaltungen im Aalto- und Grillo-Theater, in der Philharmonie Essen sowie in der Casa und der Box des Schauspiel Essen abgesagt. Betroffen sind bereits die Vorstellungen und Konzerte am heutigen Freitag, 13. März. Auch die „Don Carlo“-Premiere am Samstag, 14. März, fällt aus. Der Ticketverkauf für die noch bis zum Ende dieser Spielzeit geplanten Veranstaltungen wird zunächst ausgesetzt.

Die Theater und Philharmonie sagt, was Kunden jetzt tun können: Bereits erworbene Karten für abgesagte Veranstaltungen können ausschließlich an den Vorverkaufsstellen zurückgegeben oder gegen Wertgutscheine umgetauscht werden, wo sie gekauft wurden. Kartenkäufer, die ihre Tickets bei der TUP erworben haben, senden ihre Karten bitte postalisch an das TUP-Ticket-Center, II. Hagen 2, 45127 Essen mit dem Hinweis, ob eine Rückerstattung des Kartenpreises oder ein Wertgutschein der TUP gewünscht wird. Käufer von Online-Tickets wenden sich zwecks Umtausch oder Rückgabe bitte in gleicher Weise an das TUP-Ticket-Center. Eine Rückgabe der Tickets ist ausschließlich nach dem Termin der jeweils abgesagten Veranstaltung möglich. Rückfragen unter Tel. 02 01 / 81 22-200 und tickets@theater-essen.de. Die TUP bittet um Verständnis, dass es bei der Abwicklung der Erstattungen zu Verzögerungen kommen kann.

Um die Beantwortung aller schriftlichen und telefonischen Anfragen gewährleisten zu können, bleiben das Ticket-Center sowie die Aalto-Kasse vom 16. bis 21. März für den Publikumsverkehr geschlossen. Telefonisch ist das Ticket-Center in dieser Zeit weiterhin erreichbar.

