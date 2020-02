Essen: CDU-Chef Hauer hält sich bei AKK-Nachfolge bedeckt

Der Essener CDU-Parteichef und Bundestagsabgeordnete Matthias Hauer hat den angekündigten Rückzug der CDU-Bundesvorsitzenden Annegret Kamp-Karrenbauer als „ehrenvolle Entscheidung“ bezeichnet, die „zum jetzigen Zeitpunkt überraschend kam“. Hauer ließ Verständnis für ihren Schritt anklingen: „Ich hätte mir gewünscht, dass die Partei sie stärker unterstützt.“ Allerdings: „Sie hat auch Fehler gemacht, das ist sicherlich so.“ Aber Fehler seien ja menschlich, beeilte sich Hauer hinzuzufügen.

Hauers Favorit beim Bundesparteitag war eigentlich Jen Spahn

Hauers Favorit beim CDU-Bundesparteitag 2019, als AKK sich in der Stichwahl knapp gegen Friedrich Merz durchgesetzt hatte, war eigentlich Jens Spahn gewesen, der als Bundesgesundheitsminister zuletzt an Format gewonnen hat. Erst in der Stichwahl entschied sich der Essener CDU-Bundestagsabgeordnete dann für die Saarländerin Kramp-Karrenbauer.

Festlegen auf eine erneute Kandidatur von Spahn wollte sich Hauer am Montag aber nicht. „Wir haben eine ganze Reihe geeigneter Persönlichkeiten“, so Hauer, der dann diejenigen nennt, die derzeit alle nennen: Spahn, Merz, NRW-Ministerpräsident Armin Laschet und den Vorsitzenden der CDU-Bundestagsfraktion, Ralph Brinkhaus.

Essens CDU-Chef will es bei klarer Trennlinie nach links und rechts belassen

Bei der Nachfolge gehe es nun darum, nichts übers Knie zu brechen. „Wir brauchen einen Vorsitzenden, der die Partei in ihrer Gesamtheit mitnehmen kann.“ Ein Satz, der nicht unbedingt auf Friedrich Merz als Wunschkandidat hindeutet. Im politischen Koordinatensystem der von Angela Merkel stark geprägten CDU ist Merz mittlerweile eher rechts angesiedelt, ihm wird wenig Integrationskraft nachgesagt.

Hauer steht nach eigenen Angaben zum Parteitagsbeschlusses, wonach für die CDU weder eine Zusammenarbeit mit der AfD noch mit den Linken in Frage kommt. Als Partei der Mitte gelte: „Klare Kante gegen rechts und links“. Das sehen in der Partei allerdings nicht mehr alle so strikt, es gibt teils hochrangige Befürworter eine Öffnung in die eine wie die andere Richtung.

Dirk Kalweit, stellvertretender Vorsitzender der CDU-Ratsfraktion. Foto: Foto: CDU

CDU-Konservativer Dirk Kalweit warnt davor, die Fehler der SPD zu wiederholen

Dirk Kalweit, stellvertretender Vorsitzender der CDU-Ratsfraktion und als erklärter Konservativer kein besonderer Freund von AKK, hält deren Rückzug dennoch für fatal und falsch. Die CDU dürfe nicht in das Fahrwasser der SPD geraten, in der ein Kurzzeit-Vorsitzender den nächsten ablöst.

„Bei einem Neuanfang habe ich die Erwartung, dass sich die unterschiedlichen Flügel der CDU wiederfinden.“ Es müsse eine Teamlösung geben, allerdings mit einem Vorsitzenden und nicht mit zwei wie bei der SPD. Ob an der Spitze Friedrich Merz stehen soll? „Ich bin da im Moment nicht festgelegt.“ Das Problem sei, dass Merz als Person polarisierend wirke, was derzeit womöglich ein falsches Signal wäre.