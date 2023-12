Tödliche Explosion in Essen: Rätsel um Gasflasche im Haus

Essen In einem Haus in Essen-Steele hat sich Samstag eine Explosion ereignet. Vieles spricht für Gas als Ursache. Junge Frau schwer verletzt.

An der Westfalenstraße ist es Samstagabend (9.12.) zu einer Explosion in einem Wohnhaus gekommen.

ist es Samstagabend (9.12.) zu einer Explosion in einem Wohnhaus gekommen. Am Sonntagabend ist in dem Haus eine leblose Person gefunden worden. Vieles spricht dafür, dass es sich um den vermissten 68 Jahre alten Rentner und Mieter aus der Erdgeschosswohnung handelt.

gefunden worden. Vieles spricht dafür, dass es sich um den vermissten 68 Jahre alten Rentner und Mieter aus der Erdgeschosswohnung handelt. Eine junge Frau ist laut Feuerwehr aus dem Obergeschoss aus dem Fenster gesprungen und wurde schwer verletzt.

und wurde schwer verletzt. Zwei weitere Anwohnende wurden leicht verletzt und wiederum drei weitere Personen vor Ort medizinisch betreut.

Zwei Tage nach der verheerenden Explosion in einem Wohnhaus in Essen-Steele, bei der ein Mensch starb, mehren sich die Anzeichen, dass es sich um eine Gas-Explosion gehandelt haben könnte.

Was die Essener Kriminalpolizei über die mögliche Ursache weiß

Einsturzgefährdet: Das Bild vom Dach des Unglückshauses Westfalenstraße 297 macht das Ausmaß der Schäden deutlich. Am Haken eines Krans hängt ein Container mit Dachpfannen und Schutt. Foto: WAZ

Nach der tödlichen Explosion in einem Wohnhaus an der Westfalenstraße in Essen-Steele hat die Kriminalpolizei ihre Suche nach der Ursache am Montag fortgesetzt. Es gilt, aus einigen neuen Puzzlestücken ein aussagekräftiges Bild zusammenzusetzen: Nach Informationen dieser Zeitung hatte der 68-jährige Erdgeschoss-Bewohner des Mehrfamilienhauses zwei große Propangasflaschen in einem Verschlag hinter dem Haus gelagert. Und: Nach der Detonation entdeckten Einsatzkräfte der Feuerwehr Kohlebriketts auf der Straße, die darauf hindeuteten, dass ein Ofen betrieben wurde, um das Haus zu heizen, das nicht an das Gasversorgungsnetz der Stadtwerke angeschlossen ist.

Allerdings gilt es derzeit nicht als sehr wahrscheinlich, dass es zwischen dem mutmaßlichen Feuer in einem Ofen und dem Propan möglicherweise eine Reaktion gegeben hat, die die Katastrophe am Samstag auslöste – zumal der gemauerte Unterstand, in dem die Gasflaschen gelagert wurden, weitgehend unversehrt blieb. Doch was war es dann? Noch gibt die Explosion den Ermittlern Rätsel auf. Und nach wie vor ist offen, ob es sich um bei dem Toten um den 68-jährigen Bewohner der Wohnung im Erdgeschoss handelt. Die Leiche war im ersten Obergeschoss entdeckt worden. Die Ermittler der Essener Kripo untersuchen das einsturzgefährdete Gebäude an diesem Montag weiter, wollen sich aber noch nicht festlegen und erst nach einer Begehung mit einem Gutachter am Dienstag äußern. „Wir ermitteln derzeit in alle Richtungen“, heißt es.

Kräfte des THW betreten am Montag das Gebäude. Foto: Martin Spletter

Anwohner berichten von Propangas-Flaschen in der Wohnung

Anwohner berichten am Montagmorgen, dass der Mann, in dessen Wohnung die Explosion stattfand, wohl mit Propangas-Flaschen seine Wohnung geheizt habe. Eine Erkenntnis, die von den Behörden bislang nicht bestätigt wird. Das Haus verfügt nach Angaben des Hauseigentümers über Elektroheizungen. „Wir haben ihn manchmal Propangas-Flaschen in seine Wohnung tragen sehen“, berichtet eine Nachbarin, die direkt gegenüber wohnt. Der Mann, der vermutlich in den verkohlten Trümmern des Hauses gestorben ist, wohnte mehrere Jahrzehnte im Erdgeschoss des Hauses. Am Sonntagabend fanden Rettungskräfte eine Leiche - ob es sich um den vermissten 68-Jährigen handelt, ist offiziell noch nicht bestätigt. Eine Obduktion ist frühestens gegen Ende der Woche geplant.

Ein anderer Nachbar berichtet, dass in der Erdgeschoss-Wohnung des Mannes wohl erst nur Feuer zu sehen gewesen sei. „Das sah wie ein normaler Wohnungsbrand aus.“ Dann, Minuten später, habe es die verheerende Explosion gegeben; eine Stichflamme sei aus den Fenstern geschlagen, dabei seien große Teile des Hauses zerstört worden. Auch ein geparktes Auto vor dem Haus wurde beschädigt, und gegenüber, wo ein Tattoo-Studio residiert, gingen ebenfalls Schaufenster zu Bruch. „Das sah alles wie eine Gasexplosion aus“, sagt der Mann, der in der Nähe wohnt.

Das zerstörte Haus an der Westfalenstraße 297. Foto: Martin Spletter / Essen

Viele Anwohner im direkten Umfeld des historischen Hauses, dessen Alter auf 100 bis 120 Jahre geschätzt wird, hatten nach der Detonation sofort die Feuerwehr gerufen. Zeugen zufolge seien sowohl Feuerwehr als auch Polizei in sehr kurzer Zeit vor Ort gewesen.

Am Montag Vormittag betreten Kräfte des Technischen Hilfswerks (THW) das einsturzgefährdete Haus. Mit Taschenlampen leuchten sie in die Trümmer. Passanten und Schaulustige erkennen: Das Haus ist schrottreif - direkt im Eingangsbereich liegen zerborstene Backsteine. Das Haus ist innen bis auf die Mauern niedergebrannt; Möbel oder etwas, das auf seine Bewohner hindeutet, sind nicht mehr zu erkennen.

Essener Feuerwehr ist Nacht und Tag im Großeinsatz

Der Großeinsatz der Essener Feuerwehr in Steele ist in der Nacht auf Sonntag noch in vollem Gange, da steht für Feuerwehrsprecher Christian Schmücker bereits fest: „Dies ist einer der aufwendigsten und dynamischsten Einsätze der vergangenen beiden Jahre – und für die Einsatzkräfte eine Ausnahmesituation.“

Als die Einsatzkräfte der Essener Feuerwehr am Samstagabend (9. Dezember) an der Unglücksstelle eintrafen, schlug ihnen einen Flammenmeer entgegen. Eine Bewohnerin, die aus dem Fenster gesprungen war, lag schwer verletzt auf der Westfalenstraße. Foto: JUSTIN BROSCH / Essen

Erst um kurz nach 15 Uhr an diesem zweiten Adventssonntag ist der Brand in dem nach ungeklärter Explosion weitgehend zerstörten Haus gelöscht. Das letzte Glutnest ist aus. Zurück liegen 15 Stunden Dauereinsatz, Stunden voller Hoffnung und Bangen.

Am Sonntagabend setzt die Polizei Leichenspürhunde ein

Den Einsatzkräften der Feuerwehr schlagen Samstagabend zuerst Flammen entgegen, dann dringt dichter Rauch aus dem Haus. Foto: JUSTIN BROSCH / Essen

Mehr als 15 Stunden haben sie in dem bestimmt Hundert Jahre alten Altbau Westfalenstraße 297 vergeblich nach dem vermissten Mieter der Erdgeschosswohnung gesucht, in der sich die Explosion ereignet hatte. Zunächst ohne Erfolg. Am Sonntagabend schließlich entdecken sie eine leblose Person in dem Unglückshaus. Leichenspürhunde der Essener Polizei kommen zum Einsatz. Feuerwehrleute sind es, die den Leichnam dann im ersten Obergeschoss entdecken. Vieles spricht dafür, dass es sich um den Rentner handelt. Letzte Klarheit soll eine Obduktion bringen.

Nach bald 24 Stunden Großeinsatz zieht der Feuerwehrsprecher ernüchtert Bilanz: Ein Toter, eine junge Frau schwebt in Lebensgefahr, weitere Personen werden leicht verletzt und der demolierte Altbau ist nach der verheerenden Explosion wohl ein Totalschaden.

Samstagabend schreckt ein ohrenbetäubender Lärm Steele auf

Großeinsatz auf der Westfalenstraße: Die Essener Feuerwehr ist in der Nacht und am Tag mit mehreren Löschzügen und mehr als Hundert Feuerwehrleuten im Einsatz. Foto: JUSTIN BROSCH / Essen

Es ist Samstagabend fast eine Viertelstunde nach 22 Uhr, die letzte Glühweinbude desSteeler Weihnachtsmarktes hat gerade geschlossen, da schreckt ohrenbetäubender Lärm den Stadtteil auf. Als die Feuerwehrleute an der Unglücksstelle eintreffen, schlagen ihnen aus dem dreigeschossigen Explosionshaus die Flammen bereits entgegen. Es spielen sich dramatische Szenen ab.

Explosion in Essener Wohnhaus Explosion in Essener Wohnhaus An der Westfalenstraße in Essen-Steele ist es Samstagabend (9. Dezember) zu einer Explosion in einem Wohnhaus gekommen. Foto: JUSTIN BROSCH / Justin Brosch

Die Wucht der Explosion ist so groß, dass Fenster und Rollläden bis auf die gegenüberliegende Straßenseite fliegen. Die Straße ist übersät mit Scherben und Trümmerteilen. Mitten in diesem Chaos finden die Rettungskräfte auf dem Straßenpflaster eine schwer verletzte junge Frau. Sie war offenbar aus Verzweiflung aus dem Fenster auf die Straße gesprungen, vermutlich aus dem ersten Obergeschoss.

Ihre lebensgefährlichen Verletzungen rühren aber nicht vom Sprung auf die Straße her, sondern vom Rauch. „Die Frau hat heißes Rauchgas eingeatmet und drohte auf dem Weg ins Krankenhaus im Rettungswagen zu ersticken“, berichtet Schmücker. Daraufhin habe der Notarzt sie schon im RTW künstlich beatmen müssen. Sie befindet sich im Bochumer Krankenhaus Bergmannsheil, das sich auf die Behandlung von Brandopfern spezialisiert hat und eigens dafür über ein „Verbrennungszentrum“ verfügt. Sie schwebe in Lebensgefahr, heißt es in der Nacht.

Eindringliche Warnungen ergehen nach der Explosion auch an die Bevölkerung in Steele. In der gegen Mitternacht auf Facebook verbreiteten Nachricht der Essener Feuerwehr heißt es: „Bitte meiden Sie den Bereich der Westfalenstraße großräumig und halten Sie in der unmittelbaren Umgebung Fenster und Türen geschlossen.“

Großeinsatz der Essener Feuerwehr dauert mehr als 20 Stunden

Unbewohnbar ist auch das benachbarte Haus Westfalenstraße 299. Zwei weitere Bewohner des Unglückshauses sind leicht verletzt, die Rettungskräfte versorgen drei Personen aus dem Nachbarhaus. Völlig unklar ist bislang, wie es zu der verheerenden Explosion in der Steeler Erdgeschosswohnung kommen konnte. Gegen eine Gas-Explosion spricht zunächst die Tatsache, dass der Altbau nicht an das Netz der Essener Stadtwerke angeschlossen ist. Und die Vermutung, ein Gas-Tank auf der Rückseite des Unglückshauses könne eine verhängnisvolle Rolle gespielt haben, erweist sich später als falsch. Denn es gibt dort gar keinen Gas-Tank.

Ist möglicherweise also eine Propangasflasche in der Wohnung in die Luft gegangen? Die ganze Nacht und den ganzen Sonntag wird – ergebnislos – über die Ursache spekuliert. Brandsachverständige der Essener Kripo haben die Ermittlungen übernommen.

Das Unglückshaus Westfalenstraße 297 ist stark einsturzgefährdet

Mehr als 100 Feuerwehrmänner kommen zum Einsatz. Erschöpfte müssen zwischenzeitlich abgezogen und durch neue ersetzt werden. Der Löschzug Steele der Freiwilligen Feuerwehr unterstützt die Männer der Löschzüge der Berufsfeuerwehr. Der Löschangriff wird lange Zeit erschwert, weil die Feuerwehrleute nicht in das Haus eindringen können. Durch die entglasten Fenster ist zu sehen, dass tragende Wände im Gebäude eingestürzt sind. „Das Haus ist stark einsturzgefährdet“, berichtet der Feuerwehrsprecher. Mit anderen Worten: In das Haus einzudringen, wäre lebensgefährlich für die Einsatzkräfte.

So fangen die Glutnester in dem Haus immer wieder aufs Neue Feuer. Und die Löscharbeiten verzögern sich vom frühen Sonntagmorgen auf den Mittag und dann auf den Nachmittag.

Hund kommt rechtzeitig ins Freie

Am Sonntagmorgen kommt eine Hundestaffel aus Essen und Bochum mit sogenannten Lebendspürhunden zum Einsatz, um die Suche nach dem vermissten 68-Jährigen zu übernehmen. Der Einsatz der Spürhunde blieb dort noch ohne Ergebnis. „Der Brandgeruch war so stark, dass er die Fährte nach der vermissten Person überdeckte“, so Schmücker. Die Hundestaffel muss unverrichteter Dinge wieder abziehen. Erst am Abend wurde der Leichnam dann geborgen. Etwas mehr Glück hatte ein Hund aus dem Unglückshaus: Er wird rechtzeitig befreit. Auch eine Würgeschlange überlebt.

