Ein Einbrecher ist Donnerstagnacht (2. Juli) in eine Arztpraxis in Essen-Rüttenscheid eingestiegen. Eine Zeugin alarmiert die Polizei. Mit Hilfe eines Polizeihubschraubers gelingt die Festnahme: Der Einbrecher hatte sich in einer Papiertonne versteckt.

Blaulicht Fahndung in Essen: Einbrecher versteckt sich in Papiertonne

Essen. Der Tipp kam von einer Augenzeugin in Essen. Ein Einbrecher war in eine Arztpraxis eingestiegen. Bei der Festnahme half ein Polizeihubschrauber.

Ein kuriose Wendung nahm Donnerstagmorgen (2. Juli) die Fahndung nach einem Einbrecher in in Essen-Rüttenscheid. Die Polizeistreife forderte einen Hubschrauber an. Mit Hilfe der Wärmebildkamera konnte der Verdächtige schnell ermittelt werden: Der 58-Jährige hatte sich in einer Papiermülltonne versteckt.

Gegen 2.45 Uhr habe eine Zeugin die Polizei alarmiert. Sie hatte in einer Arztpraxis an der Rüttenscheider Straße eine Person sehen können. Da es sich vermutlich um einen Einbruch handelte, schickte die Einsatzleitstelle mehrere Streifenwagen zu dieser Adresse.

Polizeihubschrauber hilft mit: Wärmebildkamera macht Einbrecher ausfindig

Auch ein Polizeihubschrauber, der sich wegen eines anderen Einsatzes in der Nähe befand, wurde nach Rüttenscheid abkommandiert. Während Polizeibeamte das Haus zunächst von außen absuchten, machte eine Zeugin die Polizisten darauf aufmerksam, dass soeben ein schwarz gekleideter Mann aus einem Fenster geklettert und in Richtung Emmastraße geflohen sei.

Mithilfe der Wärmebildkamera des Polizeihubschraubers konnte daraufhin in einem nahegelegen Hof ein Verdächtiger gestellt werden. Der 58-jährige mutmaßliche Einbrecher versteckte sich in einer Papiermülltonne. Bei ihm und in der Mülltonne fanden die Beamten verschiedene Einbruchswerkzeuge sowie eine Sturmhaube.

Der 58-Jährige wurde daraufhin vorläufig festgenommen. Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls ermittelt.