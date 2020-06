Brandstiftung Feuer in Essen: Polizei geht von schwerer Brandstiftung aus

Essen. Nach einem Feuer in einem Abrissgebäude im Essener Westviertel ermittelt die Polizei. Es brannte ein Haufen Müll im Keller der Immobilie.

Nach einem Feuer in einem Abrissgebäude im Essener Westviertel ermittelt die Polizei wegen schwerer Brandstiftung.

Wie die Behörde am Donnerstag berichtete, brannte am Mittwoch gegen 14.05 Uhr ein Haufen Müll in dem Gebäude, von dem nur noch der Keller übrig ist. Die Feuerwehr löschte den Brand.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben und Hinweise geben können. Sie sollten sich melden unter der Rufnummer 0201/829-0.

