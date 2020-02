Feuerwehr Essen löscht Brand in Borbecker Fahrschule

Essen. Am Samstag hat es in einer Fahrschule im Stadtteil Borbeck gebrannt. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr war etwa eine Stunde vor Ort.

Die Feuerwehr hat am Samstagmittag einen Brand in Borbeck gelöscht, bei dem niemand verletzt wurde. Betroffen war das Ladenlokal der Fahrschule Seidl an der Heinrich-Brauns-Straße. Nach Angaben eines Feuerwehrsprechers war ein Heizgerät in Flammen aufgegangen. Die Feuerwehr rückte mit mehreren Fahrzeugen an; der Einsatz dauerte etwa eine Stunde.

Die Fahrschule teilt unterdessen über ihr Facebook-Profil mit, dass der Betrieb weitergeht.