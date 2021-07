Die schwer verletzte schwangere Autofahrerin des Kleinwagens wurde per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Essen. Ein Audi SUV ist in Essen in einen Kleinwagen gekracht, an dessen Steuer eine Schwangere eingeklemmt wurde. Hubschrauber flog sie in Klinik.

Bei einem Auffahrunfall in Essen ist eine Frau über ein Autodach gerettet worden. Sie kam schwer verletzt mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus, wie ein Polizeisprecher am Freitagmorgen sagte.

Gegen 18.20 Uhr am Donnerstagabend war ein SUV vom Typ ein Audi Q7 auf der Bottroper Straße stadtauswärts auf einen Hyundai i10 gekracht; der Kleinwagen wurde durch die Wucht auf einen vor ihm stehenden Nissan Note geschoben, berichtete am Morgen die Feuerwehr.

Feuerwehr schnitt Autodach auf, um Schwangere zu befreien

Die 34-jährige Fahrerin des Kleinwagens wurde bei dem schwer verletzt. Der neben ihr sitzende Mann (35) und die zweijährige Tochter wurden leicht verletzt.

Während sich Mann und Tochter von selbst aus dem Hyundai befreien konnten, war die Frau so schwer verletzt, dass sie von selbst nicht aus dem Unfallwagen kam. Deshalb wurde das Dach des Kleinwagens mit Hydraulikschere und Spreizgerät aufgeschnitten, um die Frau "schonend" aus dem Wrack zu ziehen, berichtete die Feuerwehr.

SUV-Fahrer lehnte Krankentransport ab

Während die Frau per Hubschrauber in eine Klinik gebracht wurden, kamen Ehemann und Tochter per Rettungswagen ins Krankenhaus. "Der Fahrer des Nissan blieb unverletzt", teilte die Feuerwehr, der Fahrer des Audi SUV sei leicht verletzt gewesen, habe aber einen Krankentransport abgelehnt.

Durch den Unfall wurde die Bottroper Straße in Höhe des Sulterkamps voll gesperrt, es kam zu erheblichen Staus, teilte die Feuerwehr mit. Zur Unfallursache ermittelt nun die Polizei.

