Durch das Coronavirus ist auch die Geburt eines Kindes mit neuen Herausforderungen verbunden. Wir haben mit dem Marienhospital Altenessen in Essen gesprochen und die wichtigsten Fragen und Antworten für werdende Eltern und ihre Familien zusammengefasst.

Dürfen Väter oder eine andere Begleitperson bei der Geburt im Kreißsaal dabei sein?

Laut Aussage des Hospitals darf der Vater oder eine andere einzelne Begleitung kann bei der Geburt dabei sein. Diese Person darf keine Symptome aufweisen. Im Kreißsaal und auf der Entbindungsstation gelten intensivierte Hygieneregeln für die Eltern und das Personal. Alle Mitglieder des Personals tragen während der gesamten Arbeitszeit einen Mund-Nasen-Schutz. Covid-19 positiv getestete Mütter, die entbinden, würden gesondert isoliert.

Welche besonderen Vorkehrungen gelten in Corona-Zeiten auf den Geburts-/Neugeborenen-Stationen?

Dort gelten die besonderen Vorkehrungen in Bezug auf intensivierte Hygiene und das Tragen des Mund-Nasen-Schutzes, die auch im Kreißsaal gelten. Die Mütter erhalten ihr gewähltes Essen auf ihrem Zimmer, so dass der direkte Kontakt mit anderen Personen zum Beispiel in der Lounge oder am Buffet vermieden wird, so das Hospital.

Die Mitarbeitenden seien entsprechend geschult worden, die Hygienemaßnahmen zu intensivieren und auch den werdenden Eltern nahezubringen. Sie tragen, so die Klinik, während der gesamten Arbeitszeit einen Mund-Nasen-Schutz und legen entsprechende Schutzkleidung wie FFP-2-Masken, Schutzbrillen und Schutzkittel an, wenn dies erforderlich ist.

Das Katholische Klinikum Essen habe für alle seine Krankenhäuser strenge Richtlinien und festgelegte Abläufe sowie Infektionsambulanzen und geschützte Infektionsbereiche wie auch eine besondere Wegeführung innerhalb der Krankenhäuser etabliert, um die medizinische Versorgung von Covid-19 positiv getestete Patienten immer gewährleisten zu können. Hierzu gehöre auch der Aufbau von zwölf zusätzlichen intensivmedizinischen Behandlungsplätzen mit Beatmungsmöglichkeiten.

Covid-19-positiv getestete Mütter würden besonders isoliert. Es gibt eine besondere Räumlichkeit im Marienhospital Altenessen, die großzügig Mutter und Kind unterbringe und gleichzeitig die Möglichkeit des Infektionsschutzes garantiere. Die Neugeborenen verblieben bei den (symptomfreien) Müttern in den Räumen. Dort werden sie auch pflegerisch und kinderärztlich versorgt. Covid-19 positiv getestete Mütter können auch stillen, wenn sie keine Symptome haben und einen Mund-Nasen-Schutz beim Stillen tragen sowie die Händedesinfektion einhalten.

Sind besondere Leistungen vor, während und nach der Geburt eingeschränkt, z.B. Geburtsvorbereitungskurse oder Hebammensprechstunden?

Geburtsvorbereitungskurse finden zurzeit nicht statt. Es gibt aber die Möglichkeit der telefonischen Sprechstunde, um Fragen rund um die Schwangerschaft und Geburt stellen zu können. Werdende Mütter können sich von Montag bis Freitag von 8 bis 15 Uhr unter der Rufnummer 0201/6400 1851 melden.

Die Hebammensprechstunde findet telefonisch statt: Termine können unter 0201/6400 3860 vereinbart werden.

Die Kreißsaalbesichtigung ist momentan ausgesetzt. Werdende Eltern können auf Facebook oder Instagram über ein Video einen ersten Eindruck von den Räumlichkeiten und vom Team gewinnen. Außerdem können Sie unter 0201/6400 1851 einen Termin mit der Leitenden Oberärztin, Dr. Justine Speth, für eine telefonische Beratung vereinbaren. Die Kreißsäle können weiterhin als Paar oder Mutter mit Begleitung zu einem vereinbarten Termin besichtigt werden.

Dürfen Familienangehörige die Neugeborenen und ihre Mütter besuchen?

Väter oder die Begleitung dürfen einmal am Tag die Mutter und das Neugeborene besuchen. Direkt nach der Geburt erhalten Sie einen Ausweis, mit dem sie unkompliziert Einlass ins Krankenhaus erhalten. Voraussetzung ist, dass die Väter oder Bezugspersonen gesund und symptomfrei sind. Dies wird – zum allgemeinen Schutz – täglich beim Einlass erfragt. Weitere Besucher sind nicht zugelassen.

