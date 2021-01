Geldautomaten-Sprenger schlagen in Essen-Kupferdreh zu

Nach einer Detonation in der Deutschen Bank in Kupferdreh ist die Polizei Essen im Einsatz.

Essen. Detonation hat Anwohner der Kupferdreher Straße aus dem Schlaf gerissen. Kriminelle flüchteten wohl in Audi. Ob sie Beute machten, ist unklar.

Kriminelle Geldautomatensprenger haben in der Nacht zum Dienstag für einen Großeinsatz der Polizei mit Hubschrauber und Entschärfern des Landeskriminalamtes (LKA) in Essen-Kupferdreh gesorgt. Die Täter hatten es auf das Geld der Deutschen Bank an der Kupferdreher Straße abgesehen. Ob sie Beute machten, war am Morgen zunächst unklar. Es gibt Hinweise, dass die Unbekannten in einem schwarzen Audi geflüchtet sind.

Wie Polizeisprecher Marco Ueberbach berichtete, wurden Anwohner gegen 3.10 Uhr durch eine Detonation aus dem Schlaf gerissen. Wenig später evakuierte die Polizei das betroffene Wohn- und Geschäftshaus, weil die Automatensprenger ein verdächtiges Paket zunächst unbekannten Inhalts am Tatort zurückgelassen hatten. Experten des LKA waren deshalb vor Ort und stellten fest: Es handelte sich um Sprengstoff. Das Paket wurde auf einer Grünfläche kontrolliert gesprengt.

Eine Reihe von Sprengungen an der Kupferdreher Straße

Wie hoch der Schaden in der Bank ist, kann die Polize noch nicht sagen.

: Allein im Oktober des vergangenen Jahres schlugen sie gleich zwei Mal zu - betroffen waren ebenfalls die Deutsche Bank und die Commerzbank gegenüber. Im Jahr zuvor hatte es eine vergleichbare Tat gegeben. Im März 2017 hatten es Geldautomatensprenger auf eine Aral-Tankstelle in dem Stadtteil abgesehen.

