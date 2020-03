Gewitter-Bilanz in Essen: Feuerwehr rückt 27 Mal aus

Stürmisch war es am letzten Februartag in Essen. Doch kein Vergleich zu den vorangegangenen Wochenenden.

Die Feuerwehr Essen war vorgewarnt: Der Deutsche Wetterdienst hatte am Samstagnachmittag, 29. Februar, schwere Gewitter, auch über Essen, vorhergesagt. In der Tat zog sich ab 15 Uhr über dem Stadtgebiet an vielen Stellen ziemlich schnell der Himmel zu, der Wind fegte durch die Straßen und in etlichen Bezirken gewitterte es.

Nach Auswertung der Einsatzstatistik zog die Feuerwehr Bilanz dann Bilanz: Im Zeitraum von 12 bis 21 Uhr rückten die Einsatzkräfte insgesamt 27 Mal aus, um Sturmschäden zu beseitigen. Nach Aussagen der Wachleitung waren es die üblichen Schäden wie lose Äste, umgestürzte Bäume und lose Dachziegel, die die Wehrleute über das gesamte Stadtgebiet verteilt zu bewältigen hatten. Personenschäden gab es keine.

Höhenretter sicherten Jalousie am Sparkassengebäude

Im Innenstadtbereich kamen die Höhenretter zum Einsatz, die am Sparkassengebäude eine lose Außenjalousie, die drohte wegzufliegen, im neunten Obergeschoss sicherten.

Im Gegensatz zu den vorangegangenen Wochenenden war der Gewittereinsatz vom Samstag eher unspektakulär, so das Resümee der Wachleitung. Am späteren Abend hatte sich die Wetterlage wieder beruhigt.