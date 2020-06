Polizei Großeinsatz: Familien in Essen-Katernberg geraten in Streit

Essen. Die Essener Polizei ist mit einem Großaufgebot an Kräften aus dem ganzen Stadtgebiet zu einem Familienstreit nach Katernberg ausgerückt.

Mit einem Großaufgebot musste die Essener Polizei am Donnerstagabend nach Katernberg ausrücken. An der Katernberger Straße, in der Nähe des Katernberger Marktes, sind nach Angaben eines Polizeisprechers am Donnerstag, 4. Juni, gegen 20 Uhr zwei Familien in Streit geraten.

Noch bis in den späten Donnerstagabend waren die Polizeibeamten vor Ort, um den Sachverhalt dieser Auseinandersetzung zu klären. Zu dem Einsatz im Essener Norden waren viele Einsatzkräfte aus dem gesamten Essener Stadtgebiet ausgerückt, darunter auch Hundeführer. Die Ermittlungen dauern an.