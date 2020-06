Grundschule für alle - Lehrer sind überrascht und entsetzt

Mit einer Mischung aus Überraschung und Entsetzen reagieren die Essener Grundschulen auf die kurzfristige Mitteilung des Landes, dass ab Montag, 15. Juni, der Unterricht wieder regulär für die Klassen eins bis vier stattfinden soll.

Um 9.18 Uhr hatte das Schulministerium die Grundschulen am Freitag per E-Mail informiert, dass elf Tage vor dem Beginn der Sommerferien die Grundschulen in eine Art Regelbetrieb zurückkehren sollen. Die Grundschulen waren am 7. Mai mit einem rollierenden System gestartet: Derzeit wird pro Tag jeweils nur ein Jahrgang unterrichtet, der in halbierten Klassen unterrichtet wird, damit in den Schulgebäuden der Abstand gewahrt werden kann.

Die meisten Beteiligten waren bislang davon ausgegangen, dass dieses System bis zum Ende des Schuljahres (letzter Schultag ist der 26. Juni) so beibehalten wird.

Denn auch am Mittwoch hatte es aus dem Schulministerium noch geheißen, dass das erklärte Ziel des Ministeriums sei, "nach den Sommerferien wieder in einen regulären Schulbetrieb mit möglichst viel Präsenzunterricht zurückzukehren. Bei dieser Zielsetzung bleibt es."

Unterricht soll zeitversetzt starten

Doch jetzt die überraschende Wende: Alle Grundschulkinder sollen ab Montag, 15. Juni, wieder in die Schule. In den Klassen entfallen die Abstands-Regeln. Ziel ist es, dass die Klassen möglichst unter sich bleiben und keine Durchmischung mit Kindern aus Parallelklassen stattfinden soll. Deshalb sollen die Unterrichtszeiten versetzt starten und Kurse mit Kindern aus verschiedenen Klassen - zum Beispiel Religion - vorerst noch nicht gegeben werden.

Vor besonders große Herausforderungen sind die Schulen gestellt beim Betrieb der Offenen Ganztagsbetreuung (OGS): Diese soll nach den Vorgaben des Ministeriums ebenfalls wieder stattfinden, aber unter Hygieneschutzbestimmungen. In der OGS sind die Gruppen nicht nach Klassenverbänden organisiert.

Aufwändige Organisation des restlichen Schuljahres ist jetzt hinfällig

"Da sind sehr viele Fragezeichen noch offen", sagt Winfried Bega, Leiter der Grundschule am Wasserturm (Südostviertel) und Sprecher der Essener Grundschulleiter. Er räumt ein, "geschockt" auf die Nachricht aus Düsseldorf reagiert zu haben - erst jetzt wurde der Kennenlernnachmittag für die künftigen Erstklässler abgesagt, und die Organisation des restlichen Schuljahres nach den bislang geltenden Bestimmungen habe viel Aufwand erfordert.

"Uns stellt das vor große Herausforderungen", sagt auch Cornelia Kaitinnis-Lenz, Leiterin der Theodor-Heuss-Grundschule in Bergerhausen. "Alle Schulen waren darauf eingerichtet, dass der Regelbetrieb frühestens erst nach den Sommerferien wieder beginnt."