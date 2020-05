Hallenbäder und die Grugatherme müssen warten - Hesse öffnet

Nach dem Grugabad in Essen-Rüttenscheid öffnet an diesem Samstag (30. Mai) auch das Hesse-Freibad im Stadtteil Dellwig. Auch im Grugabad sind weitere Lockerungen geplant. Die so genannte untere Badeplatte mit Wellen- und Nichtschwimmerbecken soll im Laufe der nächsten Woche freigegeben werden. Allerdings kann die Wellenmaschine vorsichtshalber noch nicht angeworfen werden - der Coronaschutz geht vor.

Die schlechte Nachricht: Freunde der Freibäder Kettwig und Oststadt müssen sich noch eine Weile gedulden. Es gibt immer noch keinen Öffnungstermin für die Saison 2020. Dasselbe gilt für die Hallenbäder der Stadt. Ursprünglich hatte es geheißen, Kettwig und Oststadt könnte Ende Mai öffnen. wie bereits berichtet, bleibt das beliebte Familienbad Steele die komplette Saison dicht. Auch im beliebten Werksschwimmbad Zollverein fällt die Saison aus.

Enttäuschung in der Grugatherme - weiterhin ist Warten angesagt

Geduld brauchen auch noch die Freunde der Grugatherme, die anders als erhofft ebenfalls nicht zu Pfingsten öffnen darf. „Wir hatten uns gut vorbereitet und müssen nun auch noch wohl mindestens bis Mitte Juni warten“, berichtet ein hörbar enttäuschter Geschäftsführer Karsten Peipe. Besonders die Saunen als Kern des Thermen-Betriebs gelten unter Corona-Gesichtspunkten als schwieriges Feld. Nur die Wassergymnastik im Innenbecken darf bereits jetzt wieder stattfinden - unter strengen Auflagen.

„Nach elf Wochen Kurzarbeit hätten die Mitarbeiter gerne wieder losgelegt und auch unsere Kunden fragen fast täglich“, sagt Peipe, der nun hofft, dass im Juni von der Landesregierung die Details mitgeteilt werden, die eine Wiedereröffnung möglich machen.

Im Hesse-Bad in Dellwig geht es Samstagmorgen um 7 Uhr los

Im Hesse-Bad hingegen ist die unfreiwillige Pause nun beendet. Freitagmorgen waren Hesse-Badleiter Sven Conrads und sein Team damit beschäftigt, Becken, Wiese und Umkleiden auf Hochglanz zu polieren. Los geht’s Samstagmorgen um 7 Uhr. „Die Wassertemperatur wird bei angenehmen 25 Grad liegen“, verspricht Conrads.

Zunächst gelten im Hesse-Bad die Kernöffnungszeiten - also am Pfingstwochenende (Sa/So/Mo) jeweils von 7 bis 10 Uhr sowie nachmittags von 16 bis 19 Uhr. Werktags öffnen die Dellwiger von 6 bis 10 Uhr und von 16 bis 19 Uhr.

Die wichtigste Änderung wegen Corona: Das Hesse-Bad gibt nur Monatskarten aus, den Verkauf von Einzeltickets wird es nicht geben. Die Dauerkarte soll die tägliche Namenserfassung überflüssig machen. „Der Karteninhaber muss sich nur einmal registrieren“, so Conrads. Danach zeigt er die nummerierte Karte an der Kasse vor, das Badpersonal notiert daraufhin beim Betreten und Verlassen seine Nummer.

Im Becken gelten Abstandsregeln, geschwommen wird im Uhrzeigersinn

Die Monatskarte kostet für Erwachsene 40 Euro und für Schüler/Studenten/Behinderte 30 Euro. Attraktiv ist die Familienkarte (zwei Erwachsene/zwei Kinder) für 95 Euro.

200 Monatskarten sind schon für Juni verkauft, 800 stehen noch zur Verfügung. Eine nette Geste des Hesse-Bades: Die beiden Mai-Tage bekommen die Badegäste geschenkt.

Wohl ab 8. Juni möglich: Schwimmen im Baldeneysee. Foto: STEFAN AREND / FUNKE Foto Services

Im Becken selbst gelten Abstandsregeln, geschwommen wird gegen den Uhrzeigersinn, es gibt drei nach Geschwindigkeit gestaffelte Schwimmzonen (schnell, mittel, langsam). Die Warmduschen dürfen von maximal zwei Personen gleichzeitig genutzt werden.

Seaside Beach Baldeneysee: Baden in der Ruhr ist frühestens am 8. Juni möglich

Viel verändert hat sich ansonsten nicht. Für die ganz kleinen Badegäste wird in den nächsten Tagen ein „Matsch-Tisch“ aus Edelstahl aufgebaut und die Beachvolleyball-Anlage hat neuen weißen Sand.

Ein Blick zur Ruhr: Der Schwimmbereich im Seaside-Beach am Baldeneysee wird frühestens am 8. Juni freigegeben. „Wir müssen noch die Stege installieren“, sagt Inhaber Holger Walterscheid.