Hehler aus Essen verhökert Beute einer Bande aus Dortmund

Essen/Detmold. Justiz zieht Schlussstrich unter eine Einbruchsserie: Landgericht Detmold verurteilt 45-Jährigen. Rumäne kam mit einer Bewährungsstrafe davon.

Die Mühlen der deutschen Justiz mahlen zwar oft langsam, aber dafür auch oft gründlich: Mehr als fünf Jahre nach einer flächendeckenden Einbruchsserie hat das Landgericht Detmold jetzt einen Hehler verurteilt. Der 45-Jährige aus Essen hatte Beute einer Bande aus Dortmund „verhökert“.

Kein Schulabschluss, keine Berufsausbildung, und in der Heimat lebte der Rumäne als Tagelöhner von der Feldarbeit und vom Holzhacken. Seit 2012 sei er in Deutschland, sagte der 45-Jährige, habe hier Frau und vier Kinder mit verschiedenen Arbeiten durchgebracht. Gescheitert seien Versuche, sich als Kfz-Mechaniker und Schrotthändler wirtschaftlich zu betätigen ­– vielleicht, weil er nicht lesen und schreiben kann.

Seit Corona gibt es nur npch einen Minijob

Seit Corona habe er nur noch einen Minijob, werde vom Jobcenter unterstützt. Sein Mandant lebe in Essen-Kray in „äußerst bescheidenen Verhältnissen“, sagte sein Verteidiger – und räumte später ein, der 45-Jährige habe „keine riesigen Summen“ mit der Hehlerei eingenommen.

Acht Bulgaren waren in den Jahren 2014 und 2015 vom Dortmunder Norden in Firmengebäude in ganz Westfalen, dem Sauerland sowie dem angrenzenden Niedersachsen und Nordhessen eingebrochen. Fanden sie kein Kupfer, Messing oder andere Edelmetalle, nahmen sie auch Maschinen und hochwertige Elektrowerkzeuge mit.

Der Gesamtschaden – Wert der Beute und Höhe der bei den Einbrüchen angerichteten Sachschäden – belief sich auf mehr als eine Million Euro. Zwei Einbrüche in Leopoldshöhe im April 2015 mit einem Beutewert von gesamt fast 200.000 Euro hatten die Polizei im Kreis Lippe auf die Spur der Bande gebracht.

Viereinhalb Jahre Haft für den Kopf der Bande

Im April 2016 verurteilte die Große Strafkammer des Landgerichts Detmold die Angeklagten zu Haftstrafen zwischen 27 Monaten bis drei Jahren und neun Monaten. Der Haupttäter und Kopf der Bande musste für viereinhalb Jahre hinter Gitter.

Offenbar hatte sich der damals 37-Jährige nach etwa der Hälfte seiner Haft so weit geläutert, dass er bereit war, den zu benennen: Aufgrund seiner Angaben wurde im Juni 2018 der jetzt 45 Jahre alte Rumäne in seinem Heimatland festgenommen und kurz darauf nach Deutschland ausgeliefert. Auf freiem Fuß wartete der Familienvater auf seinen Prozess in Detmold.

41 Taten wurden ihm nun in der Verhandlung zur Last gelegt. Das Problem für die Strafkammer dabei war die Beweislage: Alle Bandenmitglieder haben ihre Strafen in Deutschland bereits verbüßt und halten sich wieder in Bulgarien auf – auch der Hauptbelastungszeuge sei nicht auffindbar.

Weder Handydaten noch DNA-Nachweise

Anders als bei den Bandenmitgliedern konnten gegen den 45-jährigen Essener weder Handyortungsdaten noch DNA-Nachweise oder Observierungsergebnisse ins Feld geführt werden. Umso leichter machte es der Angeklagte den Richtern, indem er gegen das Angebot einer Bewährungsstrafe ein Geständnis zumindest für zehn der ihm zur Last gelegten Taten ablegte: Er habe die Beute tatsächlich angekauft, die ihm seit Ende August 2015 von der Bande nach Einbrüchen unter anderem in Arnsberg, Dortmund, Soest, Büren und Bramsche angeboten worden sei.

Eine Freiheitsstrafe von zwei Jahre auf Bewährung verhängte die Kammer gegen den Hehler gemäß der getroffenen Verständigung. Das sei „hier die bessere Lösung“, fand Richter Carsten Niemeyer, zumal weitere Taten nur mit unverhältnismäßig hohem Aufwand beweisbar wären. Glück hatte der Essener auch mit zwei in seiner Wohnung sichergestellten Fernsehern: Weil diese nachweislich keine Tatbeute sind, bekommt er sie zurück.

