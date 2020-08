Heimtückischer Täter feuert in Essen mit Glasmurmeln auf Pkw

Essen. Tatwaffe Glasmurmel: In Essen haben heimtückische Unbekannte offenbar mit Glasmurmeln auf Autos gefeuert. Die Polizei erbittet Hinweise.

Vermutlich mit Glasmurmeln haben Unbekannte Ende Juli mehrere Autos im Essener Stadtteil Huttrop beschädigt. Die Polizei bittet um Hinweise. Die Tatorte waren allesamt an der Kreuzung Oberschlesienstraße/Ecke Huttropstraße.

Der erste gemeldete Fall ereignete sich am Mittwoch, 29. Juli, gegen 16.15 Uhr: Ein 31 Jahre alter Autofahrer stand mit seinem grauen Skoda Octavia an der roten Ampel in Richtung Huttropstraße. Plötzlich zersprang die linke Seitenscheibe des Fahrzeugs.

Am Donnerstag, 30. Juli, passierten zwei Angriffe: Um 22.40 Uhr wartete eine 47-Jährige in ihrem blauen Honda Jazz auf Grünlicht, als ein Gegenstand in die hintere linke Tür des Pkw einschlug. Sie war in Richtung Innenstadt unterwegs.

Polizei registriert drei Fälle in kurzer Zeit - jedes Mal gehen Autoscheiben zu Bruch

Zehn Minuten später war es ein schwarzer Audi A3, in dem ein Mann im Alter von 42 Jahren auf die Weiterfahrt in Richtung Huttropstraße wartete. Bei dem Kfz zersprang die Heckscheibe. An den Tatorten fanden die alarmierten Polizisten Glasmurmeln.

Ob man die Kugeln geworfen oder geschossen hat, ist nicht sicher. Glücklicherweise ist bei den offensichtlich gezielten Attacken, kein Mensch zu Schaden gekommen.

Das Verkehrskommissariat sucht Zeugen, die in den Tatzeiträumen sowie der näheren Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht haben.

Die Essener Polizei bittet um Hinweise unter der Rufnummer 0201/829-0.