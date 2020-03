Horror-Crash in Essen: Unfallopfer (66) in Klinik gestorben

Drei Wochen lang kämpften die Ärzte um das Leben des Unfallopfers - vergeblich: Ein 66-jähriger Mann aus Frohnhausen ist jetzt an den Folgen seiner Verletzungen gestorben, die er bei dem Horror-Crash erlitten hat, als eine 81-Jährige mit ihrem Auto an einer Straßenbahnhaltestelle am Gervinusplatz in eine Menschengruppe raste.

Dies berichtete Polizeisprecherin Judith Herold am Freitag. Zehn Fahrgäste der Straßenbahn-Linie 109 waren teils lebensgefährlich verletzt worden, als sie beim Aussteigen von dem offenbar ungebremst herannahenden Auto erfasst wurden, das mit hoher Geschwindigkeit die stehende Straßenbahn überholt haben soll. Bis auf den 66-Jährigen überlebten alle anderen Opfer.

Nach wie vor sind Ursache und genauer Hergang des Unfalls unbekannt. Es laufen diverse Untersuchungen, es wurde eine Reihe von Zeugen vernommen und das Fahrzeug sichergestellt, um es technisch zu überprüfen. Eine Blutprobe der Seniorin wird ausgewertet, um Drogen- oder Alkoholkonsum ausschließen zu können. Denkbar sei aber auch, dass die Frau gesundheitliche Probleme bekam oder ein Fahrfehler wie das Verwechseln von Gas und Bremse zu dem Unfall geführt habe, so die Polizei.

Wann alle offenen Fragen geklärt sein werden, ist noch nicht absehbar.