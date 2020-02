Hund bitte nicht vegan ernähren: Martin Rütter gibt Tipps

Der Hype um den Hund ist ungebrochen – kaum etwas oder jemand löst in den Menschen so starke Emotionen aus wie ihr geliebtes Haustier. Martin Rütter, Tierpsychologe und TV-Star, füllt mit seinem Live-Programm rund um den Hund Hallen in ganz Deutschland. Am 28. Oktober spielt der Hundeprofi die finale Show seiner Tour in der König-Pilsner-Arena in Oberhausen. Für eine Fragerunde kam er nun in den Funke Kiosk.

„Mein Australian Shepherd dreht bei anderen Hunden durch, wenn ich ihn an der Leine führe. Liegt es daran, dass ich schwanger bin?“ Oder: „Meine Frau spricht mit unserem Labradorwelpen nur Italienisch. Kann sie ihn wirklich bilingual erziehen?“ Die Fragen an Hundeexperte Rütter zeigen: Nicht nur die Erziehung, sondern auch die Psychologie ihres Haustieres ist für die Hundehalter ein wichtiges Thema.

Emotionale Nähe zwischen Mensch und Hund ist einzigartig, birgt aber auch Gefahren

Am liebsten möchten sie in den Kopf ihres Vierbeiners hineinschauen. Die große Liebe der Deutschen für ihre Hunde lässt sich laut Rütter biologisch erklären: „Der Hund ist das einzige Tier, das einen Artfremden als Sozialpartner akzeptiert.“ So entstehe zwischen Mensch und Hund eine starke emotionale Nähe, die bei anderen Tieren so nicht denkbar sei.

Diese Nähe, so Rütter, sei aber gleichzeitig auch die größte Gefahr. „Da verschwimmen teilweise die Grenzen, die Menschen stülpen den Hunden ihre Bedürfnisse über“, warnt der Hundeprofi. Der vielleicht extremste Beweis: „Leute entscheiden sich, vegan zu leben – und fangen dann an, auch ihren Hund vegan zu ernähren.“

Rütter empfiehlt, beim Hundekauf stärker auf Charakter als auf Optik zu achten

Da höre der Spaß dann auf. Um Schwierigkeiten mit dem geliebten Vierbeiner von vorneherein zu vermeiden, empfiehlt Rütter außerdem, beim Hundekauf nicht nur auf die Optik zu achten, sondern sich beraten zu lassen, welche Rasse charakterlich zu einem passt.