Im Essener Hauptbahnhof misshandelter Obdachloser gestorben

Essen. An Weihnachten wurde ein Obdachloser in Essen mutmaßlich von einer 16-Jährigen angegriffen und schwer verletzt. Jetzt ist der 48-Jährige tot.

Der Obdachlose Peter Gregor M., der am ersten Weihnachtsstag mutmaßlich von einer 16-Jährigen im Westtunnel des Essener Hauptbahnhofs brutal misshandelt wurde, ist gestorben. Dies bestätigte Oberstaatsanwältin Birgit Jürgens am Dienstag auf Nachfrage dieser Zeitung.

Der Tod des 48-Jährigen sei jedoch keine Folge der schweren Verletzungen, die der gehbehinderte Mann durch die Angriffe der Jugendlichen erlitten habe. "Es gibt da keinen causalen Zusammenhang", sagte Jürgens. Vielmehr starb M. an einer Lungenentzündung. Das hat die Obduktion der Leiche in der Essener Rechtsmedizin wohl ergeben.

Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung

Gegen die 16-Jährige und eine 14 Jahre Begleiterin, die dem Gewaltausbruch teilnahmslos zugesehen haben soll, wird weiter wegen gefährlicher Körperverletzung und Bedrohung ermittelt. Beide Jugendliche gelten laut Polizei als Intensivtäterinnen. Die Ältere ist zigfach wegen Sachbeschädigung und Schwarzfahrens aufgefallen.

Das Mädchen ist in einer Einrichtung der Jugendhilfe untergebracht. Die Jugendliche soll etwa seit einem Jahr getrennt von ihrer Mutter in der Essener Wohngruppe leben, wo sie betreut wird. Da sie jüngst nicht zu einer Gerichtsverhandlung erschien, bei der sie wegen kleinerer Delikte auf der Anklagebank hätte sitzen müssen, soll wohl ein Haftbefehl gegen sie erlassen worden sein.

16 Mal gegen den Körper und den Kopf getreten

Die Attacke auf den hilflosen Obdachlosen an Weihnachten hatte für große Betroffenheit gesorgt: Die Bilder einer Überwachungskamera zeigen nach Darstellung der Bundespolizei, wie die 16-Jährige ihrem Opfer, das auf einer Bank schläft, 16 Mal gegen den Körper und Kopf tritt. Dann zieht sie ein Messer und deutet eine Stichbewegung gegen den Bauch des Mannes an.

Als seine Peinigerin endlich von ihm ablässt, schleppt sich der Schwerverletzte in seinen Rollstuhl. Wenig später wird er von Bahnmitarbeitern gefunden und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert. Was die Jugendliche zu dem Gewaltausbruch gegen den Mann hinriss, ist nicht bekannt.

