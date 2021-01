Internet-Affäre endet mit Erpressung - Polizei Essen fahndet

Essen. Ein Essener (28) wollte sich mit einer weiblichen Chatbekanntschaft treffen. Doch am vereinbarten Ort erschien ein Mann, der Geld forderte.

Eine sich anbahnende Internetbekanntschaft mit einer jungen Frau endete für einen 28-Jährigen aus Essen nicht nur mit einer herben Enttäuschung, sondern auch mit einer Erpressung: Bei einem ersten Treffen offenbarte sich die vermeintliche Angebetete als Mann, der von dem Katernberger Geld verlangte.

Andernfalls werde er dessen Chatavancen öffentlich machen, drohte der Unbekannte. Nun sucht die Polizei mit einem Foto nach dem mutmaßlichen Täter.

Bei dem "Date" in Katernberg zahlte das verheiratete Opfer eine geringe Summe, so die Polizei, an den Erpresser. Als der keine Ruhe gab und mehr "Schweigegeld" verlangte, weihte der 28-Jährige seine Ehefrau ein und plante, seinem Peiniger eine Falle zu stellen.

Bei einem Treffen zu einer weiteren Geldübergabe gelang es ihm, ein Video von dem mutmaßlichen Täter zu drehen. Mit diesen Bildern fahndet nun das Kriminalkommissariat 11 nach dem Unbekannten.

Hinweise zu dem mutmaßlichen Täter nimmt die Polizei Essen unter der zentralen Rufnummer 0201/829-0 entgegen.

Die Polizei fragt: Wer kennt diesen Mann? Foto: Polizei Essen

Weitere Nachrichten aus Essen lesen Sie hier.