Der S-Bahnhof Stadtwald in Essen.

Vandalismus Jugendliche nachts in Essen auf Bahngleisen unterwegs

Essen. Die Polizei hat einen 15- und einen 17-Jährigen festgenommen, die nachts am Bahnhof Stadtwald randalierten. Als die Polizei kam, flüchteten sie.

Die Bundespolizei hat in der Nacht auf Sonntag zwei Jugendliche festgenommen, die am Bahnhof Stadtwald lautstark randaliert hatten. Anwohner hatten die Einsatzkräfte verständigt. Die Bundespolizei erwischte einen 15- und einen 17-Jährigen, die versucht hatten, auf die Gleis-Anlagen zu flüchten. Sie kamen ins Gewahrsam. Sachbeschädigungen am Haltepunkt Essen-Stadtwald wurden nicht festgestellt. Nach Abschluss der Maßnahmen wurden die Jugendlichen ihren Eltern übergeben.