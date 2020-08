Jugendliche Räuber überfallen zwei Essener im Nordviertel

Essen. Drei unbekannte Jugendliche haben am Montag (17. August) zwei Essener in Nordviertel überfallen. Das Raubkommissariat sucht Zeugen.

Die Essener Polizei ermittelt nach einem Raubdelikt im Nordviertel und sucht Zeugen. Drei bislang unbekannte Jugendliche haben am Montag (17. August) auf dem Spielplatz an der Kleinen Stoppenberger Straße, Ecke Eltingstraße zwei Essener überfallen und ihnen eine Tasche entrissen.

Gegen 20.40 Uhr sprachen die unbekannten Räuber die beiden Essener (18, 13) auf dem Spielplatz an und verlangten Bargeld. Als die beiden Essener erwiderten, dass sie kein Bargeld hätten, entrissen die Räuber ihnen eine Umhängetasche. Mit dieser flüchteten sie in Richtung „Am Freistein“. Auf dem Fluchtweg warfen die Täter die Tasche in ein Gebüsch.

Die drei Täter sollen zwischen 14 und 16 Jahre alt sein

Sie werden wie folgt beschrieben: Alle drei sind zwischen 14 und 16 Jahre alt. Der erste Täter ist zirka 170 cm groß, hat lockige blonde Haare und trug ein olivgrünes T-Shirt mit Löchern an den Ärmel und eine helle Jeanshose. Es wird vermutet, dass er osteuropäischer Herkunft ist.

Der zweite Täter ist ebenfalls ungefähr 170 cm groß, ist dunkelhäutig und hatte ein weißes T-Shirt mit schwarzer Aufschrift sowie eine kurze weiße Sporthose an.

Der dritte Täter hat blonde Haare und trug ein schwarzes T-Shirt mit weißer Aufschrift sowie eine kurze blaue Hose. Hinweise zu den Räubern nimmt das Kriminalkommissariat 31 unter der Rufnummer 0201/829-0 entgegen.