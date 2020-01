Essen. Der Kanute Max Rendschmidt fährt in Essen auf dem Rosenmontagswagen mit. Was der Olympiasieger aus dem Rheinland über den Karneval in Essen sagt.

Kanu-Olympiasieger fährt im Essener Rosenmontagszug mit

Als Doppel-Olympiasieger ist der Kanute Max Rendschmidt der Essener Top-Athlet. Am Rosenmontag hat der 26-Jährige, der in der Kanu Gemeinschaft Essen beheimatet ist, einen besonderen Einsatz: Gemeinsam mit Oberbürgermeister Thomas Kufen und gut 50 anderen Jecken fährt er auf dem 20 Meter langen Karnevalswagen der Allbau GmbH mit.

Herr Rendschmidt, Sie sind gebürtiger Bonner und feiern Karneval gern in Köln. Wie kommt’s, dass Sie Rosenmontag nun schon zum zweiten Mal auf dem Allbau-Wagen in Essen verbringen?

Max Rendschmidt: Allbau ist mein Sponsor und unterstützt mich bereits seit vielen Jahren. Da ist es natürlich für mich eine Selbstverständlichkeit, Allbau mit meiner kölschen bzw. eher Bonner Frohnatur auf dem Essener Rosenmontagsumzug zu unterstützen. Ich wäre auch gerne schon öfters mitgefahren, aber meistens sind wir zu der Zeit um Rosenmontag im Trainingslager in Florida und dieses Jahr war zum Glück wieder ein Jahr, wo ich jetzt den Karneval wieder miterleben kann.

Ab und an ruft er noch Alaaf statt Helau

Wie werden Sie sich kostümieren?

Über das Kostüm habe ich mir noch gar keine Gedanken gemacht. Normalerweise ist auf dem Allbau-Wagen kein Motto vorgeschrieben, aber ich werde bestimmt etwas Gutes finden.

Essen Rendschmidt: Seine größten Erfolge Seine größten sportlichen Erfolge feierte Max Rendschmidt (26) im Jahr 2016, als er bei den Olympischen Spielen in Rio zwei Goldmedaillen gewann, im Zweier-Kajak und im Vierer-Kajak. Auf Rendschmidts Konto gehen außerdem vier WM-Titel und fünf Goldmedaillen bei Europameisterschaften. In den Jahren 2016 und 2017 bekam Rendschmidt den Felix-Award als bester Sportler des Landes Nordrhein-Westfalen. Im Alter von 13 Jahren ist Rendschmidt nach Essen gezogen, um hier das Sportinternat zu besuchen. Seitdem lebt der Rheinländer im Ruhrgebiet. Auf der Elsa-Brändström-Realschule hat er seine Mittlere Reife abgelegt.

Welchen Karnevalshit können Sie mitsingen?

Oh, im Singen da bin ich nicht ganz so gut, aber ich gebe natürlich immer mein Bestes und versuche ein paar Textzeilen mitzusingen.

Schon mal irrtümlich Alaaf statt Helau gerufen?

Ja, das mit dem Alaaf und Helau ist mir schon öfters passiert, aber das wird gerne verziehen.

Die rheinischen Karnevalszüge sind für ihre Motto-Wagen berühmt, in Essen fehlen die leider. Gibt es ein Thema aus Essen, das sie mal gern in einem Motto-Wagen zugespitzt sähen?

Ja, die Karnevalszüge vom Rheinland und im Ruhrgebiet unterscheiden sich schon enorm. Nichtsdestotrotz denke ich, dass die Unterschiede auch die Karnevalszüge ausmachen. Von daher bin ich immer super gerne mit dabei und muss in Essen auch kein bestimmtes Thema haben.

In seinem natürlichen Arbeitsumfeld: Kanute Max Rendschmidt bei der Sprint-DM in Berlin im Jahr 2019. Foto: Ute Freise

Essen gilt nicht unbedingt als Hochburg des karnevalistischen Treibens. Wie bewerten Sie die Stimmung auf dem Wagen, am Straßenrand, in den Kneipen? Braucht Essen noch Nachhilfe in Sachen Karneval?

Mit dem Rheinland kann man die Karnevalszüge nicht vergleichen. Die Wagen sind zwar sehr groß in Essen und kommen da auf jeden Fall an Köln und Bonn ran, aber mit der Stimmung an und auf der Strecke, besonders gegen Ende, müssen die Essener auf jeden Fall noch etwas Nachhilfe bekommen.

Nach dem Feiern ist er im Nu wieder in Olympiaform

Hand aufs Herz: Wo feiern Sie Weiberfastnacht: Essen oder Köln?

Weiberfastnacht feiere ich noch in Florida, da ich erst um 21 Uhr an dem Freitag zurückkomme und dann das karnevalistische Wochenende mitmachen kann.

Und: Wie lange braucht es danach, bis Sie wieder in Olympiaform sind?

Dieses Jahr werde ich am nächsten Tag direkt wieder fit sein, beziehungsweise am selben Tag, da dieses Jahr ein olympisches Jahr ist und die Wettkämpfe und auch das Training da im Vordergrund stehen. Das tut der Stimmung aber keinen Abbruch.