Bombendrohung Keine Bombe in Essener Rathaus - Drohung auch in Augsburg

Das Rathaus Essen und die Rathausgalerie wurden geräumt. Dort war eine Bombendrohung eingegangen. Weiter Drohungen in anderen Städten.

• Per E-Mail ist eine Bombendrohung bei der Stadt Essen eingegangen. Um 10 Uhr sollte laut Mail eine Bombe im Essener Rathaus explodieren.

• 500 Mitarbeiter mussten das Rathaus verlassen. Vorsorglich wurde auch die Rathaus Galerie geräumt.

Dieser Freitag begann sehr turbulent für die rund 500 Mitarbeiter im Essener Rathaus. In der Nacht war in einem zentralen Email-Eingang der Stadt eine Bombendrohung eingegangen. Darin drohte eine bislang unbekannte Person in der dritten Etage des Rathauses eine Sporttasche mit einer Bombe deponiert zu haben.

Bombendrohung: Um 10 Uhr sollte laut Mail eine Bombe im Essener Rathaus explodieren

Unmittelbar nach dem die Email entdeckt wurde, alarmierten Mitarbeiter der Stadt die Polizei und lösten den Alarm im Gebäude aus. Nachdem alle Personen das Rathaus und vorsorglich auch die Rathaus Galerie verlassen hatten, durchsuchten Polizisten das Gebäude. Gegen 11 Uhr gaben die Beamten die Gebäude wieder frei. Sie hatten weder eine Sporttasche noch Sprengstoff gefunden.

Die evakuierten Mitarbeiter des Rathauses versammelten sich auch einem Schulhof. Foto: Gerd Niewerth / WAZ

Um 10 Uhr, so heißt es in der Droh-Mail, hätte die Bombe explodieren sollen. Umliegende Straßen und Parkplätze in der Innenstadt wurden vorsorglich gesperrt, die U-Bahnen fuhren am Berliner Platz ohne Halt durch.

Normalerweise arbeiten bis zu 1500 Personen im Essener Rathaus, doch Corona bedingt sind am Freitag nur rund 500 Mitarbeiter auch tatsächlich im Hochhaus am Porscheplatz.

Bombendrohung in Augsburg: Rathaus weiträumig abgesperrt

Nahezu zeitgleich wurde auch das Rathaus in Augsburg evakuiert. Per Mail hatte auch die Stadt Augsburg eine Bombendrohung erhalten. Demnach sollte am Freitagvormittag ein Sprengsatz im Rathaus explodieren. Einsatzkräfte suchen mit Spürhunden nach Hinweisen. Die E-Mail war laut Oberbürgermeisterin Eva Weber sehr konkret, es habe geheißen, die Bombe wäre im zweiten Stock.

Auch dort konnten die Einsatzkräfte der Polizei um kurz vor 11 Uhr Entwarnung geben und die Sperrungen aufheben.