Bezirksvertreter aus dem Süden tagen im Mai im Rathaus Essen

Essen-Werden. Benjamin Brenk, Bezirksbürgermeister im Essener Süden, hält die kommunale Selbstverwaltung für sehr wichtig. Was geht und was nicht in der Krise.

Benjamin Brenk kommt direkt von der Arbeit und flachst: „Ich bin wohl etwas overdressed.“ Nach dem Rücktritt von Michael Bonmann wurde der Heidhauser im Februar zum Bezirksbürgermeister gewählt. Der erste Sozialdemokrat in diesem Amt schaut sich um in Werden und stellt fest: „Viele Leute unterwegs, aber fast alle halten sich an die Regeln.“ Ein Abstecher zur Brehminsel.

Auf der neuen Brücke über den Heyerstrang bleibt der 34-Jährige stehen und lächelt: „Ist doch wirklich schön geworden.“ Warum allerdings die Plan- und Baukosten derart explodiert sind, ist dem Kaufmann für Spedition und Logistikdienstleistungen auch ein Rätsel.

Eigentlich sollte das gute Stück schon längst eingeweiht werden, doch Corona machte einen Strich durch die Rechnung. Genau wie beim Bücherschrank am Haus Fuhr, der für Brenk eine gute Einrichtung ist. Diese Büchertauschbörse werde auch bestens angenommen im Stadtteil. Offizielle Einweihung? Später. Auch die offiziellen Termine zum Baum des Jahres 2020 „Gewöhnliche Robinie“ auf dem Waldlehrpfad im Kettwiger Stadtwald und auf der Brehminsel wird verschoben. Gepflanzt wird der sommergrüne Laubbaum aber bereits jetzt durch Grün und Gruga.

10.000 Euro zusätzlich für Pflanzmaßnahmen

Irgendwann werden alle diese Termine nachgeholt. Nur wann? Die Bezirksvertretung sei die parlamentarische Einstiegs-Ebene unserer Demokratie und daher durchaus wichtig: „Wir sind den Problemen der Bürger am nächsten: Da ist es ein kaputtes Klettergerüst, dort die fehlende Sitzbank. Viele dieser Dinge können wir durch unseren eigenen kleinen Haushalt heilen.“ Oberste Maxime für Brenk: Die Bezirksvertretung IX muss handlungsfähig bleiben.

Essen Mit dem Bürger im Gespräch bleiben Damit die Bürgersprechstunde nicht auch noch ausfällt, werden Benjamin Brenk und sein Stellvertreter Michael Nellessen am Dienstag, 28. April, zwischen 15 und 16 Uhr im Rathaus Kettwig am Telefon sitzen. Zu erreichen sind sie unter 0201/88-15163 (Brenk) oder 0201/88-15164 (Nellessen). Für den Bezirksbürgermeister ein Experiment: „Wir wollen jede Chance nutzen, mit den Bürger im Gespräch zu bleiben. Dies gilt natürlich nicht nur für diesen einen Tag. Unter den Rufnummern und per Mail bv9@essen.de ist die Bezirksvertretung IX generell zu erreichen. Brigitte Harti und Christiane Schlich leiten die Bürgeranliegen weiter.“

Zurzeit arbeitet die Kommunalpolitik aber auf Sparflamme, etwa mit sporadischen Videokonferenzen. So wurden jetzt im Rahmen einer Dringlichkeitsentscheidung 10.000 Euro für zusätzliche Pflanzmaßnahmen in 2021 beschlossen. Grün und Gruga benötigt die Zusage der Mittel bereits jetzt, da die Pflanzen immer im Vorjahr bestellt werden müssen. Brenk ist seiner Bezirksvertretung dankbar, dass alle mitziehen: „Vorbildlich, schnell und auch geräuschlos zum Wohle unseres Bezirks. Selbst eine Krise wie diese bringt Politik nicht zum Stillstand.“

Sitzung im April muss noch einmal ausfallen

Die für Ende April geplante BV-Sitzung kann allerdings nicht stattfinden: „Die erforderliche und auch unserem Selbstverständnis entsprechende Öffentlichkeit ist im Kettwiger Rathaus leider nicht herzustellen, ohne die Gesundheit der Gäste zu gefährden. Außerdem nehmen wir Rücksicht auf Kollegen, die einer Risikogruppe angehören.“

Der Bücherschrank am Haus Fuhr wird gut angenommen. Foto: Alexandra Roth

Doch Benjamin Brenk hält ein Papier in der Hand, das Gewicht hat: Ein aktualisierter Erlass von NRW-Ministerin lna Scharrenbach. Dort steht, dass Sitzungen kommunaler Gremien „der Ausübung und dem Erhalt der grundgesetzlich garantierten kommunalen Selbstverwaltung dienen“ und folglich nicht unter die aktuell zu untersagenden Versammlungen fallen. Das Ministerium gehe davon aus, dass sich der Besucherandrang bei öffentlichen Sitzungen in nächster Zeit generell sehr in Grenzen halten werde.

Besucherempore im Essener Rathaus bietet viel Platz

Das gilt zum Beispiel für den Stadtrat, Brenk sieht hier aber eine klare Analogie zu Bezirksvertretungen. So hat er sich etwas einfallen lassen. Am 26. Mai wird die BV IX ab 16 Uhr im riesigen Essener Ratssaal tagen: „Unsere Verwaltungsbeauftragte Brigitte Harti hat den großen Saal und die Besucherempore im Essener Rathaus reserviert. So kann bestmöglicher Schutz durch Mindestabstand gewährleist werden.“

Für Brenk ein guter Kompromiss, aber keine Ideallösung, da eine Anreise erforderlich ist: „Gäste sind herzlich willkommen. Bürgerschreiben sind wie gewohnt sehr gerne gesehen und werden während der Sitzung behandelt. Über die Ergebnisse werden wir jene schriftlich informieren, die nicht an der Sitzung teilnehmen konnten.“

So, nun hat der Bezirksbürgermeister aber keine Zeit mehr. Er muss jetzt nach Kettwig fahren und die Dringlichkeitsentscheidung unterzeichnen.